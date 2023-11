CasinoMania: nuovi servizi, nuova grafica, nuovo logo ma con la stessa qualità di sempre!

CasinoMania si rinnova: da oggi i giocatori potranno trovare tanti nuovi prodotti sia sul Casino Online sia sulle Scommesse!

Un nuovo logo e una nuova grafica più accattivante e moderna accompagneranno gli utenti in questa nuova avventura…

Il Casino Online avrà un’offerta ampliata con nuovi provider e nuove slot online.

In più, nei prossimi mesi, arriveranno bonus per rendere i giri di rulli ancora più emozionanti e sarà disponibile una piattaforma betting con un’area completamente rinnovata e migliorata con più di 60 mila eventi live, bonus system, promo quote maggiorate, leghe, classifiche, race, cashback e freebet.

I giocatori potranno quindi trovare un servizio sempre più personalizzato e all’avanguardia, con più bonus, giochi nuovi e scommesse ma dove la stessa professionalità e qualità di sempre è assicurata!

Al seguente link sono disponibili maggiori informazioni.

PressGiochi