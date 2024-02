CasinoMania annuncia la Partnership con Endorphina

CasinoMania è felice di comunicare la nuova Partnership con Endorphina, uno dei migliori provider di slot online per i Casino Online, che opera nel settore dal 2012. Per il mercato

Per il mercato italiano sono presenti più di 50 titoli di slot testati da GLI, concesso in licenza da MGA/ONJN/ISO.

Lorenzo Calvi, Membro del CDA di Cristaltec Entertaiment: “L’accordo con Endorphina sottolinea inequivocabilmente l’impegno di Casinomania, appartenente al Gruppo Cristaltec, nell’offrire ai suoi clienti un’esperienza di gioco senza compromessi. Miriamo a fornire il massimo livello di intrattenimento, garantito dalla qualità eccellente di uno dei principali provider del settore. Con questa partnership, i nostri clienti godranno di una selezione ampliata e di altissimo livello, evidenziando il nostro impegno costante nel superare le aspettative nel mondo del gioco d’azzardo online.”

Luca Richter, Bussiness Development Manager: “Siamo davvero orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Cristaltec, un importante concessionario italiano. Tra poche settimane i nostri giochi saranno disponibili e non vediamo l’ora di raggiungere grandi risultati insieme. Un altro importante traguardo è stato raggiunto. Come sapete l’Italia è un mercato altamente competitivo e ogni nuovo lancio è un’enorme opportunità in termini di crescita, brand awareness e miglioramento personale. Questa nuova importante partnership è un’altra pietra miliare nella nostra tabella di marcia e siamo entusiasti di fornire i nostri giochi a un operatore così importante. Vogliamo ringraziare Cristaltec per il supporto, la fiducia e l’entusiasmo.”

Zdenek Llosa, Senior Partnership Manager: “Abbiamo avuto il piacere di incontrare il team di persona in diverse occasioni e non potremmo essere più felici di questa nuova partnership. Abbiamo pianificato strategicamente il nostro go live per il primo Q1 del 2024, per iniziare l’anno con una rinfrescante offerta sul Casinò online di Cristaltec. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fornire una gamma di slot di alta qualità e diversificata, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i giocatori, offrendo loro una grafica eccezionale e di un’esperienza di gioco emozionante. Accogliamo Cristaltec a braccia aperte nella nostra rete di operatori in Italia e non vediamo l’ora di iniziare una grande collaborazione insieme.

PressGiochi