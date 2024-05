CasinoMania amplia la sua offerta con i Live Playtech!

I giochi live di Playtech sono ora disponibili su CasinoMania, arricchendo l’esperienza del Casino Live di Cristaltec con nuovi e coinvolgenti prodotti. Oltre ai classici come Roulette, Blackjack e Baccarat,

Oltre ai classici come Roulette, Blackjack e Baccarat, i giocatori possono ora godersi versioni live di slot popolari come Buffalo Blitz e Adventures Beyond Wonderland.

Da non perdere l’azione esplosiva di Mega Fire Blaze Blackjack Live, un mix emozionante di slot Fire Blaze e Blackjack.

