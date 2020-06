Casinò online in Italia, il trend dell’ultimo anno conferma la crescita (ed il successo)

Si può affermare, con tutta certezza, che il settore dei casinò online italiani ha raggiunto picchi di notevole popolarità, impostandosi come il vero motore dell’industria del gioco online sul suolo della Penisola. A certificare questa tendenza è anzitutto il bilancio sulla spesa dell’anno 2019: lo scorso anno sono stati spesi 831 milioni di euro, di fronte ai 710 dell’anno precedente. Il balzo, in un lasso temporale piuttosto breve, è stato del +17%. Il tutto in un panorama normativo assai frastagliato, con una legislazione sempre più stringente ed un aumento della tassazione, non ultimo quello del PREU, tra i più alti in Europa.

Casinò online: quali sono le tendenze nel mercato italiano?

Per capire ancora meglio queste tendenze, gli analisti di Gaming Report hanno interpolato una serie di dati provenienti da Google Trends e da altri software di analisi SEO, quali SemRush e SeoZoom, al fine di analizzare i trend legati alla parola chiave “casinò online”. Su questa parola si sono verificate delle oscillazioni, se non altro nell’interesse degli utenti. Si è prima avuto un periodo di oscillante, poi stabilizzatosi. I dati positivi del fatturato contrastano con un lieve calo rispetto a marzo 2019, una decrescita forse dovuta alla minore esposizione a livello pubblicitario dei siti di gioco.

A livello geografico, questa keyword ha trovato piglio particolare in Abruzzo, dove la densità di ricerca ha toccato il 100%, in Sardegna, 99%, e in Piemonte, 97%. Ottimo score anche per la Liguria, al 93%, nella stessa regione in cui, negli scorsi mesi, la keyword “slot machine gratis” ha toccato una densità totale del 100%. Risultati positivi anche per Sicilia (85%), Friuli Venezia-Giulia (84%), Lazio (81%). Sono apparse defilate, invece, Lombardia e Campania, rispettivamente 68% e 62%. Si tratta delle due regioni che, assieme al Lazio, hanno registrato la spesa di gioco più alta di tutte. Assente dai motori di ricerca la parola chiave in contesti come la Basilicata, il Molise e la Val d’Aosta.

I trend correlati e le relazioni con gli operatori di Gioco



Nello specifico la keyword “online casinò” ha avuto grande risalto in Piemonte, Liguria, Sardegna e si è mossa particolarmente bene nelle già citate Campania e Abruzzo. Strettissima relazione invece anche per la keyword casinò online senza deposito, a certificazione di una tendenza sempre più forte negli utenti, quella cioè di ricercare bonus gratuiti per la registrazione alle piattaforme.

Per quel che riguarda i migliori casinò online del circuito AAMS, questi sono un territorio battuto quotidianamente da tre milioni di utenti. Spicca, per percentuali di accesso, 888Casinò (42%), seguito da StarCasinò (31%), William Hill (29%), StarVegas e Sisal (17%), Betflag (16%), Lottomatica (11%) e Goldbet (10%). 888Casinò, che ben si è mosso nel recente periodo di quarantena, assieme a StarCasinò, ha toccato livelli di interesse del 100% in Sardegna.

A livello europeo invece, per quel che riguarda l’interesse relativo ai casinò online, domina la Germania che, di conseguenza, ha avviato un processo di regolamentazione del gioco d’azzardo online. Subito dopo l’Italia, autentico punto di riferimento del gambling europeo. Segue il Portogallo, mercato emergente del gioco online. Dal podio viene escluso il Regno Unito, altro paese di leadership nel mondo del gambling, alle prese con un complesso processo di instaurazione del Gioco Responsabile. Infine la Spagna, che ha visto crescere la sua mole di investimenti negli ultimi anni, e la Svezia col gruppo Betsson.

PressGiochi