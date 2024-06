Casinò di Sanremo: tra gennaio e maggio introiti per 20,6 milioni di euro

Le iscrizioni record all’Italian Poker Open ben 6.786, con una media giornaliera di 655 persone hanno portato un flusso di diecimila presenze in città e un’ottima frequentazione in tutte le sale. Gli appassionati di poker hanno centrato numerose vincite, consolidando il gradimento verso l’azienda che ha saputo creare momenti di gioco, contraddistinti da una forte professionalità, capacità organizzativa, sostenuta da una mirata politica dell’accoglienza e della sicurezza.

“Il Casinò ha consolidato il gradimento della sua Poker Room in collaborazione con TexaPoker per la scelta dei tornei, delle formule di gioco, per gli alti standard gestionali, per le procedure di accoglienza e le continue opportunità di sempre nuovi prestigiosi tornei. Abbiamo appena archiviato il grande successo dell’IPO e già riceviamo le iscrizione per l’atteso WPT Prime che avrà il suo apice con il Main Event dal 6 al 10 giugno.

Abbiamo diversificato le potenzialità di intrattenimento in tutte le sale. Stiamo proponendo le nuove slot machines tra i modelli più interattivi per assicurare ai nostri clienti le novità del momento ed essere competitivi a livello internazionale per formule di gioco e soprattutto per le possibilità, sempre più numerose, di centrare i nostri jackpot” ha dichiarato il Presidente ed Amministratore Delegato Gian Carlo Ghinamo.

“A giugno apriremo la stagione estiva dei Grandi eventi al Roof Garden con tutta una serie di esclusivi spettacoli riservati alla migliore clientela, che merita tutta la nostra attenzione” ha aggiunto

I numeri – Nel mese di maggio il Casinò ha totalizzato introiti per € 4,85 milioni, (quasi in linea con i risultati di maggio 2023) di cui € 1,7 milioni ai Giochi Tradizionali e €3,1 milioni realizzati alle slot machines. Da gennaio 2024 il Casinò ha ottenuto €20,6 milioni ( – 4% rispetto allo stesso periodo del 2023).

Ottanta super premi del valore superiore a € 5.000 per un montepremi di € 813.431 hanno gratificato, a maggio, molti vacanzieri, pokeristi e appassionati di giochi elettromeccanici. Dall’inizio dell’anno le slot hanno dispensato premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 4.481.084.