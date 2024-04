Casinò di Sanremo: a marzo incassi per 4 mln (+ 7%)

Il mese di marzo ha registrato una significativa presenza di visitatori nelle sale, ben 16.800 persone, che hanno portato a quota 52 mila i visitatori registrati dall’inizio dell’anno. La Casa da Gioco si conferma centrale nell’offerta turistica cittadina, capace di intercettare i flussi dei vacanzieri, soprattutto duranti i grandi eventi come la Milano Sanremo e il Sanremoinfiore.

Presenze sostenute che sono state gratificate, soprattutto nelle sale slot, da una pioggia di vincite del valore superiore a € 5.000 per un montepremi complessivo che supera € 794.000.

Il positivo bilancio finale del mese registra un incasso pari a € 4 milioni ( +7% rispetto allo stesso periodo del 2023) che porta l’introito annuale a quota € 12 milioni in linea con i risultati dell’anno scorso.

Trai Giochi Tradizionali, a marzo, primeggiano la Roulette Francese, con un surplus percentuale del 765% e la Fair Roulette che si attesta a +223%, incrementi rapportati allo stesso mese del 2023.

“Campionato nazionale di Burraco, tornei di poker, eventi a teatro, come l’apprezzato show di Maurizio Lastrico, dedicati ai nostri migliori clienti, hanno caratterizzato la nostra offerta di intrattenimento, che si diversifica mese dopo mese. Proposte di svago, finalizzate anche al periodo pasquale,che si fondono con il calendario eventi cittadino sempre più competitivo. Chiudiamo il mese di marzo con un introito premiante ed un aumento sostanziale delle presenze nelle nostre sale, visitatori gratificati anche da importanti premi, una forma di promozione aziendale indiretta particolarmente efficace. Consolidiamo la nostra immagine di azienda di intrattenimento capace di soddisfare le diverse esigenze di svago, in un ambiente elegante, glamour, controllato, sicuro e trasparente, dove il divertimento, la musica, lo spettacolo sono parte integrante del nostro brand.” Commenta il presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.

Conclude: ”Anche la Poker Room ha aumentato le iscrizioni ai diversi tornei e sta ricevendo le adesioni per l’Importante torneo IPO, Italian Poker Open, che aprirà il prossimo 30 aprile e si svolgerà sino al 9 maggio, portando nelle nostre sale e in città il gotha dei players a livello internazionale.”

Veniamo ai numeri.

Il Mese di marzo 2024 si è chiuso a quota € 4 milioni,( +7% rispetto allo stesso periodo 2023) di cui € 3,3 milioni provenienti dai giochi elettromeccanici, ( +3% rispetto a marzo 2023) baciati da una pioggia di vincite. Sono state erogati 79 super premi del valore superiore a € 5.000 per un montepremi complessivo di € 794.087. Dall’inizio dell’anno sono stati assegnati € 2,77 milioni in vincite di importo superiore a € 5.000.

Nei primi tre mesi del 2024 sono stati incassati € 12 milioni, di cui € 2,47 milioni ottenuti dai Giochi Tradizionali (+9% rispetto allo stesso periodo del 2023) e € 9,55 milioni nelle sale delle slot machines .