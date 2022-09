Caro energia. Stati Generali Amusement: “Settore al collasso, servono aiuti subito”

“Gli Stati Generali hanno deciso di inviare una lettera, firmata da tutti i componenti, al Governo, nonostante sappiamo che l’Esecutivo sia alle ultime settimane di lavoro, ma siamo convinti che le richieste di aiuto siano assolutamente importanti.

Sappiamo che il mercato, non soltanto nel nostro caso, come è successo già per il Covid, vive delle grandissimi difficoltà dal punto di vista dei costi dell’energia e non si vedono soluzioni a breve, invece a noi servono soluzioni a breve perché la nostra capacità di resistere è già stata messa a dura prova dal Covid prima e poi dopo dalle disposizioni di ADM e che in parte sono state attenuate.

Ora di nuovo abbiamo il problema dell’energia che sta portando il settore al collasso.

Non c’è tempo da perdere, è un appello che forse cadrà nel vuoto ma servirà a tracciare una strada che porterà a sollecitare e a cercare un confronto anche con il nuovo Governo – che speriamo entrerà in azione immediatamente – e ci darà una mano per risolvere il problema. E’ una lettera per noi importante che solidifica ancora una volta la collaborazione tra tutti quanti i componenti degli Stati Generali e ci porta ad avere una voce unica in un momento così difficile”.

Lo ha dichiarato Alessandro Lama annunciando la decisione presa dagli Stati Generali dell’Amusement di scrivere al Governo Draghi per chiedere subito degli aiuti che permettano alle aziende di affrontare l’emergenza del caro bollette dovuta alla crisi energetica in atto.

PressGiochi