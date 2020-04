Camera: l’on. Mollicone segnala le difficoltà del settore videoludico durante l’emergenza

“L’industria nazionale dei videogiochi, tra le altre, sta subendo gli effetti della contrazione economica derivante dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19, a causa della drastica riduzione dei già limitati investimenti esteri e delle commesse per video-giochi non commerciali da parte di committenti pubblici e privati. Il lavoro su commissione rappresenta infatti una delle fonti principali di risorse per le piccole e medie imprese italiane che operano nel settore, a fronte della mancanza di sostegno pubblico e di difficoltà endemica di accesso al credito. IIDEA, associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, stima che l’88 per cento delle imprese è costretto a ricorrere all’autofinanziamento per produrre videogiochi destinati al mercato commerciale e oggi, per effetto dell’emergenza COVID-19, si rischia una battuta d’arresto drammatica nella produzione di nuovi videogiochi «made in Italy»”.

E’ quanto denuncia la risoluzione Mollicone e Frassinetti presentata in commissione Cultura della Camera per denunciare le numerose difficoltà vissute dal settore dello spettacolo e dell’intrattenimento in questa fase di emergenza.

PressGiochi