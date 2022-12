Calabria. Loizzo (Lega): “Presenterò ddl di modifica alla legge sul gioco”

«Sono addolorata dell’approvazione della legge regionale della Calabria che allarga le maglie degli orari di apertura delle sale da gioco ma annuncio che presenterò ddl di modifica a legge 96 del 2018 in modo tale che sia lo Stato a disporre degli orari di apertura delle sale da gioco».

Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega.

«È inutile ribadire – continua Loizzo – ciò che ho subito per la contrarietà a questa legge ma ho fiducia nel sottosegretario Mantovano, nel presidente Meloni e nei leader dei partiti di maggioranza e credo che anche le opposizioni saranno d’accordo con me. Purtroppo la legge, come hanno sottolineato Mons. Savino e lo stesso presidente Occhiuto, va ad incidere su un territorio particolare, qual è quello calabrese. Ai comuni ricordo la giurisprudenza amministrativa che legittima la loro potestà alle restrizioni relative alla chiusura a tutela della salute psichica degli amministrati attraverso ordinanze straordinarie».

PressGiochi