Cagliari: sequestrate due slot illegali e multa da 22mila euro

Nel centro di Cagliari, funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato alcune slot machine illegali, non collegate alla rete telematica dell’ADM e prive delle necessarie autorizzazioni. I responsabili dell’esercizio commerciale in cui sono state trovate le macchine sono stati sanzionati per violazioni dell’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con una multa di 22mila euro.

Se la sanzione non verrà pagata, è previsto un periodo di chiusura dell’esercizio commerciale che va dai 30 ai 60 giorni, oltre alla confisca delle slot machine e di eventuali somme di denaro contenute in esse.

