Brasile: il 68% della popolazione ama scommettere

Proprio mentre il Governo sta lavorando alla regolamentazione del settore delle scommesse e dei giochi online, un sondaggio realizzato dalla società Hibou tra il 7 e il 9 agosto su 2.839 brasiliani di tutte le classi sociali ha rivelato che il 68% della popolazione nazionale partecipa attivamente a qualche tipo di gioco d’azzardo e la maggior parte di loro (il 47%) sceglie la lotteria.

Il 25% preferisce le scommesse sportive, l’11% il bingo, il 10% il casinò online, con particolare attenzione al gioco “Tigrinho” (8%).

Per Lígia Mello, CSO di Hibou e responsabile del sondaggio “è impressionante osservare come le scommesse permeano la vita dei brasiliani, sia per divertimento, guadagno finanziario o anche per influenza di amici e familiari. Questo studio ci aiuta a comprendere l’impatto culturale ed economico che il gioco d’azzardo ha sul Paese”, afferma. Secondo Mello, “La lotteria è una tradizione profondamente radicata nella cultura brasiliana. Molte persone la vedono come un’opportunità non solo per fare soldi, ma per sognare di cambiare la propria vita”.

La pubblicità gioca un ruolo importante nel comportamento degli scommettitori, con il 42% che afferma di vedere annunci di giochi d’azzardo in TV, il 33% su Instagram e il 19% di essere influenzato dagli influencer. Pertanto, il 19% degli scommettitori ha segnalato un livello “elevato” di influenza della pubblicità sulle proprie decisioni sulle scommesse.

Un altro dato rilevante della ricerca riguarda il gioco “Tigrinho”, che è al primo posto tra le opzioni di gioco dei casinò online, essendo preferito dal 69% dei giocatori in questo segmento. Gli scommettitori in Brasile che giocano al “Tigrinho” sono anche quelli che spendono di più e passano più tempo a giocare. La maggioranza (50%) spende tra R$ 10 e R$ 50 per sessione di gioco e il 34% investe fino a R$ 200 e R$ 500 al mese su queste piattaforme. “È curioso come il ‘Tigrinho’ sia diventato un fenomeno tra i giocatori d’azzardo dei casinò online. Il gioco offre una combinazione di immediatezza e semplicità, che attrae giocatori di diversi profili”, sottolinea Lígia Mello.

La frequenza delle scommesse varia, con il 42% che gioca occasionalmente, il 17% che scommette una o due volte a settimana e il 3% che dichiara di giocare quotidianamente. Tra il 32% dei brasiliani che non partecipa ai giochi di scommesse, i motivi principali sono la mancanza di fiducia nell’onestà dei sistemi di scommessa (44%), la mancanza di denaro disponibile (30%) e la mancanza di esempi di vincitori nella loro cerchia sociale (25%). Tra questi, l’88% ritiene che questi giochi possano creare dipendenza e il 69% considera i casinò online la modalità più pericolosa in questo senso. Inoltre, il 65% dei non giocatori conosce qualcuno che si è già indebitato a causa delle scommesse, e il 27% di questi problemi finanziari rimangono irrisolti.

PressGiochi