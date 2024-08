Brasile: 108 operatori presentano domanda di licenza per offrire scommesse e giochi online da gennaio 2025

Alla scadenza del primo termine stabilito dalla Segreteria di Premi e Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano, ben 108 aziende hanno presentato richiesta di licenza ufficiale per operare legalmente scommesse sportive e giochi online in Brasile a partire dal 1º gennaio 2025. Questo numero supera di gran lunga le aspettative iniziali della SPA, che aveva previsto circa 40 domande.

Secondo i dati del Sistema di Gestione delle Scommesse (Sigap), sono stati presentati complessivamente 114 domande, ma una di queste (061 – Betbet) è stata esclusa dal sistema. Inoltre, cinque aziende hanno presentato più di una richiesta: Gamewiz, Reals, Tropicalize, Defy e AF Tecnologia.

A partire dal 2025, nessuna azienda potrà operare nel mercato delle scommesse sportive e dei giochi online senza una licenza federale, e saranno vietate le attività di pubblicità, sponsorizzazione e transazioni finanziarie relative a tali operazioni.

Il sito Sigap elenca operatori di rilievo sia nazionali che globali, come EstrelaBet, BETesporte, Betnacional, Esportes da Sorte e Betsul per il Brasile, e bet365, Caesars Sportsbook, 1xBet, Betsson e Betfair tra i giganti internazionali.

Con il numero attuale di richieste, il governo stima che le entrate iniziali derivanti dalle concessioni possano raggiungere i 3 miliardi di R$ (circa 550 milioni di USD). Ogni concessione ha un costo di 30 milioni di R$ (circa 5,5 milioni di USD). Tuttavia, non tutte le aziende iscritte potrebbero ottenere l’autorizzazione, come ha spiegato Régis Dudena, Segretario di Premi e Scommesse.

Dudena ha sottolineato che, poiché la maggior parte delle richieste è stata presentata negli ultimi giorni, è probabile che non tutte soddisfino pienamente i requisiti necessari. L’analisi della SPA potrebbe portare alla riduzione del numero di licenze concesse o al ritardo nell’omologazione delle stesse.

Dal 2025, gli operatori saranno soggetti a un’imposta del 12% sui ricavi lordi, oltre a una tassa di vigilanza, in un mercato stimato in circa 100 miliardi di R$ all’anno. I vincitori di premi superiori a un salario minimo dovranno inoltre pagare un’aliquota del 15%.

I siti di scommesse online dovranno utilizzare il nuovo dominio bet.br, creato dal governo per controllare le frodi e ridurre le attività di scommesse illegali.

Il processo di richiesta di autorizzazione rimane aperto, ma le aziende che presenteranno domanda dopo il 20 agosto non avranno la garanzia di poter iniziare a operare dal 1º gennaio 2025. Tuttavia, quelle che hanno già fatto richiesta riceveranno una risposta entro novembre, con un mese di tempo per versare i 30 milioni di R$ al governo.

Il Brasile potrebbe così diventare uno dei maggiori mercati mondiali delle scommesse online, un settore riconosciuto anche dal governo per il suo forte impatto economico.

Elenco aggiornato del Sistema di Gestione delle Scommesse (Sigap) dei richiedenti (fonte GMB):

001 – Kaizen Gaming Brasil Ltda (BETANO)

002 – SPRBTBR Ltda (SUPERBET)

003 – MMD Tecnologia Entretenimento e Marketing Ltda (REI DO PITACO)

004 – Ventmear Brasil S.A. (SPORTINGBET)

005 – Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A. (CAESARS SPORTSBOOK)

006 – NSX Brasil S.A. (BETNACIONAL, MR. JACK e PAGBET)

007 – Apollo Operations Ltda (KTO)

008 – Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A. (BETSSON)

009 – Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A. (GALERA.BET)

010 – F12 do Brasil Jogos Eletrônicos Ltda (F12)

011 – Blac Jogos Ltda (SPORTYBET)

012 – EB Intermediações e Jogos S.A. (ESTRELABET)

013 – Reals Brasil Ltda (REALS)

014 – Betfair Brasil Ltda (BETFAIR)

015 – OIG Gaming Ltda

016 – Hiper Bet Tecnologia Ltda (HIPERBET)

017 – NVBT Gaming Ltda (NOVIBET)

018 – Seguro Bet Ltda (SEGUROBET)

019 – Gamewiz Brasil Ltda

020 – Gamewiz Brasil Ltda

021 – HS do Brasil Ltda (BET365)

022 – Aposta Ganha Loterias Ltda (APOSTA GANHA)

023 – Futuras Apostas Ltda (BRAZINO777)

024 – Sorento Bay Ltda (BETWAY)

025 – Lucky Gaming Ltda (4PLAY.BET)

026 – Grove Eagle Gestão de Bens Ltda (ESTADIUM)

027 – H2 Licensed Ltda (H2BET e SEUBET)

028 – SC Operating Brazil Ltda (VBET)

029 – CDA Gaming Ltda (CASA DE APOSTAS e BETSUL)

030 – Esportes Gaming Brasil Ltda (ESPORTES DA SORTE e ONABET)

031 – Fast Gaming S.A. (BETFAST.IO)

032 – Suprema Bet Ltda (SUPREMA.BET)

033 – Betesporte Aposta Online Ltda (BETESPORTE e LANCE DE SORTE)

034 – RRX Soluções Tecnológicas Ltda

035 – King Panda Group Ltda (KINGPANDA)

036 – Boa Lion S.A. (LEOVEGAS)

037 – Betspeed Ltda (BETSPEED)

038 – Defy Ltda (1XBET)

039 – Blow Marketplace Ltda

040 – Levante Brasil Ltda (SORTE ONLINE)

041 – Digiplus Brazil Interactive Ltda

042 – Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda (PIXBET)

043 – Lema Administração e Participações S.A. (RIO JOGOS)

044 – Hope Gaming Ltda (PLAYPIX)

045 – BETBR Loterias Ltda (APOSTOU.COM)

046 – Gorillas Group do Brasil Ltda

047 – EA Entretenimento e Esportes LTDA (BATEUBET)

048 – Reals Brasil Ltda (REALS)

049 – Track Gaming Brasil Ltda (BETWARRIOR)

050 – Sortenabet Gaming Brasil S.A. (SORTENABET)

051 – Bell Ventures Digital Ltda

052 – Brilliant Gaming Ltda

053 – Foggo Entertainment Ltda

054 – Ana Gaming Brasil S.A. (BET7K)

055 – TQJ-PAR Participações Societárias S.A. (GRUPO SÍLVIO SANTOS)

056 – 7Mbr Ltda

057 – Upbet Brasil Ltda (UPBET)

058 – Enseada Servicos e Tecnologia LTDA

059 – BPX Bets Sports Group Ltda (VAIDEBET, OBABET e BETPIX365)

060 – Alfa Entretenimento S.A.

061 – Betbet Soluções Tecnológicas S.A. (BETBET)

062 – Select Operations Ltda

063 – B3T4 International Group LTDA

064 – Sampameo Ltda

065 – Sportvip Group International Apostas LTDA

066 – Sabia Administração Ltda

067 – A2Fbr Ltda

068 – XYZ Jogos Brazil Ltda

069 – Betboom Ltda (BETBOOM)

070 – Tropicalize Bet Ltda (WEEBET)

071 – Tropicalize Bet Ltda

072 – Aposta 1 Ltda

073 – Jogo Principal Ltda

074 – Skill On Net Ltda (BACANAPLAY)

075 – World Sports Technology do Brasil S.A.

076 – AF Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda (APOSTA365)

077 – RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda

078 – GGR Lazer, Pagamentos e Participações S.A.

079 – Stake Brazil Ltda (STAKE)

080 – Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda (BINGO FORTUNA)

080 – Caixa Loterias S.A.

082 – FC Entretenimento Esportivo Ltda

083 – Responsa Gamming Brasil Ltda

084 – SPE Única Bet Ltda (UNICA.BET)

085 – Lindau Gaming Brasil S.A.

086 – Meridian Gaming Brasil SPE Ltda

087 – Laguna Serviços e Tecnologia Ltda (NOSSABET)

088 – Atlantis Comércio Eletrônico e Software House Ltda

089 – RT 216 Empreendimentos e Participações Ltda

090 – LBBR Apostas de Quota Fixa Ltda (LUCK.BET)

091 – EstadoX Ltda

092 – Vanguard Entretenimento Brasil Ltda

093 – Bingo em Casa Ltda (BINGO EM CASA)

094 – WK Negócios e Finanças Ltda

095 – Gisenyi Associates Corp.

096 – Logame do Brasil Ltda (GRUPO XSA SPORTS)

097 – SevenX Gaming Ltda (PAGONLINE)

098 – VL Intermediação em Vendas Online Ltda

099 – Zeroumbet Plataforma Digital Ltda

100 – Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Casino Online Ltda (ELISA.BET)

101 – Bbet Ltda (BLOOMBET)

102 – Stayman Participações S.A.

103 – Betbet Soluções Tecnológicas S.A.

104 – Defy Ltda

105 – Olavir Ltda (RIVALO)

106 – Hilgardo Gaming Ltda

107 – Brand Force Mastery Ltda

108 – Padrinho Enterprise Ltda

109 – Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda (MC DE PRÊMIOS)

110 – Cash For Pay Ltda

111 – Zbet Ltda

112 – Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas Ltda (PUSKAS BET)

113 – G2 Negócios Digitais Ltda

114 – AF Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda

