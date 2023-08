Brasile, avanti adagio verso il nuovo mercato

Riferito, qualche tempo fa, degli ostacoli che il disegno di legge sulla legalizzazione del gambling sta affrontando, in Brasile si va comunque avanti per definire alcuni aspetti collaterali. Il deputato

Riferito, qualche tempo fa, degli ostacoli che il disegno di legge sulla legalizzazione del gambling sta affrontando, in Brasile si va comunque avanti per definire alcuni aspetti collaterali.

Il deputato Ricardo Ayres, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sulle partite truccate , ha presentato al Congresso un disegno di legge che proibirebbe alle celebrità e agli influencer di Internet di promuovere il gioco d’azzardo. “La giustificazione di questo disegno di legge – ha detto il deputato – risiede nel potere di condizionare i comportamenti dei follower da parte degli influencer e degli artisti digitali, soprattutto sui più giovani. Con la crescita esponenziale dei social network, la necessità di una regolamentazione è diventata sempre più evidente. Voglio bilanciare la libertà di espressione con la responsabilità sociale, cercando di proteggere il benessere della società, soprattutto dei più vulnerabili. Ci sono molte persone che vengono ingannate e questo ha causato un grave danno alle famiglie”.

Le piattaforme di social media dovrebbero inoltre collaborare con le autorità nell’ispezione e nella rimozione dei contenuti relativi alla promozione del gioco d’azzardo.

Intanto, Il Ministro del Turismo, Celso Sabino, si sta dando molto da fare: dopo aver incontrato, tutti insieme 81 deputati, ha avuto un meeting col Fronte Parlamentare dell’Imprenditoria per discutere della regolamentazione dei casino, dei bingo e degli altri giochi a vincita, compreso il famoso “Jogo do Bicho” o “Gioco degli animali”.

Ma, come ammesso anche dal presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, per il momento si continuerà a lavorare sulla definizione del provvedimento provvisorio che legalizza le scommesse sportive, per poi passare agli altri prodotti. Infatti, non è stata fissata alcuna data per discutere la proposta di legge.

La terza notizia importante di questi giorni è il governo sta ora formando il nuovo organismo di regolamentazione, che si chiamerà Segreteria Nazionale dei Premi e delle Scommesse (Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas – SNPA). Secondo indiscrezioni giornalistiche, sarà composto da 65 membri di governo e farà capo al Ministero delle Finanze, in collaborazione con il Ministero dello Sport. L’SNPA comprenderà anche agenti appartenenti alla Polizia Federale e al Consiglio di Controllo delle Attività Finanziarie ( Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF ).

La gestione del nuovo segretariato dovrebbe costare circa 4 milioni di R$ all’anno. Poca roba rispetto ai 20 miliardi di R$ all’anno che, secondo i deputati che difendono la liberalizzazione del mercato dei giochi, dovrebbero entrare nelle casse dello Stato.

Pressgiochi