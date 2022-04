Boratto (WorldMatch): “Scende la puntata media dei giocatori, il gambling va sempre di più verso il puro entertainment”

“Dobbiamo ricordarci che c’è una grandissima differenza tra gioco online e gioco terrestre. Le caratteristiche delle macchine e le matematiche sono completamente diverse.

Ho vissuto l’evoluzione del gioco negli anni e il dato di fatto è che il mondo del gambling tradizionale sempre di più si sta avvicinando al puro entertainment: dipende dalla volatività dei giochi. Sono molto richiesti i giochi a volatilità bassa e questo permette al giocatore, a parità di disponibilità economica, di poter utilizzare il prodotto per più tempo e potersi divertire di più. Abbiamo visto scendere la puntata media dei giocatori e questo negli ultimi 6 mesi. Non credo dipenda da una minor disponibilità finanziaria ma credo si tratti di un’utenza più giovane che si sta avvicinando al prodotto del gioco online che somiglia sempre di più all’intrattenimento”.

Così Andrea Boratto di WorldMatch ci spiega come sta cambiando dopo la pandemia l’offerta di giochi online in Italia, diretta conseguenza del cambiamento della domanda.

“Penso ad apparecchi proposti in versione amusement 100% che somigliano a prodotti visti su mercato diversi dall’Italia offerti come contenuti di casinò a tutti gli effetti. Crodo che la tendenza nei prossimi mesi sarà questa.

La pandemia ha costretto tutti a prendere confidenza con gli strumenti tecnologici: quindi da un lato abbiamo un’utenza più giovane che si avvicina perché trova nel mondo del gioco online un’esperienza molto divertente e per certi versi anche sempre più economia, dall’altro lato abbiamo utenti che giocavano nelle sale e che si sono spostati sui canali mobile. La sala giochi continuerà sicuramente ad essere un punto di aggregazione ma chi si è avvicinato al mondo dell’online è rimasto.

Notiamo con grande sorpresa che il mercato sta continuando a crescere. Paragonando i dati di gennaio-febbraio 2022 con lo stesso periodo del 2021, quindi un totalmente aperto con un totalmente chiuso, in Worldmatch, siamo cresciuti del 24%.

In casa WorldMatch – continua il CEO – siamo concentrati a sviluppare il progetto SlotBar con l’obiettivo di convogliare le integrazioni che abbiamo con gli operatori tutti i prodotti Awp e Vlt che si trovano sul mercato terrestre. Inoltre, abbiamo aperto la piattaforma di Worldmach a contenuti interamente gestiti da terzi, per permettere ai clianti di usufruire in automatico una più ampia gamma di prodotti. Attorno al brand SlotBar vogliamo ampliare questo progetto fatto di promozione di network, jackpot di network, sinergia tra produttori che sul mercato in realtà sono competitors veri e propri ma che si fidano di WorldMatch per la distribuzione di questi contenuti sul mercato italiano.

Stiamo lavorando anche su altri mercati e abbiamo un progetto in particolare sul mercato spagnolo dove contiamo di replicare l’esperienza del brand SlotBar. Altra novità molto apprezzata dagli operatori è il concetto di jackpot di network”.

SlotBAR è il marchio che identifica i giochi on-line nati dalla partnership tra WorldMatch e i più importanti produttori di giochi AWP e VLT per il mercato italiano. Tutti i giochi SlotBAR sono distribuiti in esclusiva da WorldMatch a cui i più importanti provider come Octavian, Nazionale Elettronica, Baldazzi Styl Art, Magic Dreams e Bakoo hanno affidato il porting su web e la distribuzione dei loro giochi di maggior successo.

PressGiochi