Bingo, scommesse e concorsi: le scadenze fiscali di oggi

Scade oggi 10 novembre 2022 il termine per il versamento del saldo mensile dei concorsi, riferito al mese di ottobre, per tutti i concessionari abilitati alla raccolta (determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021). Stessa scadenza per il saldo mensile delle scommesse ippiche nazionali.

Scade oggi anche il termine ultimo per il pagamento mensile del canone di proroga delle concessioni per il gioco del Bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni).

PressGiochi