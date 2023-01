Bingo: oggi il pagamento dei canoni

Scade oggi, 10 gennaio 2023, il termine per il pagamento del canone di proroga delle concessioni per il gioco del bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e ss. mm.

Scade oggi, 10 gennaio 2023, il termine per il pagamento del canone di proroga delle concessioni per il gioco del bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e ss. mm. e ii.).

Le concessioni per il gioco del Bingo, come per gli altri giochi, con la legge di Bilancio 2023, sono state prorogate al 31 dicembre 2024. Resta confermato l’importo dei canoni, oggetto di numerosi contenziosi, e sui quali nei prossimi mesi si esprimerà anche la Corte di Giustizia europea.

