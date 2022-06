Biliardini: Bagnasco (FI), “Soddisfazione per risoluzione al problema. Tra i primi a denunciare al MEF l’errore”

“Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione al problema che il Governo sta trovando in materia di Biliardini. Sono stato infatti tra i primi a denunciare al MEF l’errore, attraverso un’interpellanza

“Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione al problema che il Governo sta trovando in materia di Biliardini. Sono stato infatti tra i primi a denunciare al MEF l’errore, attraverso un’interpellanza al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, riguardo all’equiparazione dei giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, agli apparecchi come video-lottery e AWP o slot dei bar.

L’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) aveva imposto infatti, con una circolare, a qualsiasi tipo di gioco, anche gratuito, di essere certificato e quindi a dover pagare la tassa sugli intrattenimenti (ISI). Questo avrebbe leso tutti gli esercizi commerciali, in particolare i balneari, categoria già vessata dal Decreto Concorrenza”.

Così Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in Commissione agli Affari Sociali.

PressGiochi