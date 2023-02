Better Collective aggiorna gli obiettivi finanziari per il 2022 dopo un trimestre da record. Punti salienti del quarto trimestre: – Ricavi del quarto trimestre di 86,1 mEUR, crescita del 63%

Better Collective aggiorna gli obiettivi finanziari per il 2022 dopo un trimestre da record.

Punti salienti del quarto trimestre:

– Ricavi del quarto trimestre di 86,1 mEUR, crescita del 63% su base annua, di cui il 44% organico.

– Entrate del quarto trimestre negli Stati Uniti di 33,9 milioni di euro, crescita del 71% su base annua.

– EBITDA del quarto trimestre ante special item di 35,2 mEUR, crescita del 115% e margine del 41%.

Punti salienti dell’intero anno:

– Ricavi 2022 pari a 269,3 mEUR, crescita del 52% YOY di cui 34% organica.

– Entrate negli Stati Uniti nel 2022 di 100,3 milioni di USD, crescita del 102% su base annua.

– EBITDA 2022 ante special item 85,1 mEUR, crescita del 53% YOY che implica un margine del 32%.

Cambio guida:

– La crescita organica dei ricavi del 20-30% nel 2022 viene portata al 34%

– L’EBITDA ante special item del 2022 si è concluso in linea con l’obiettivo di circa 85 milioni di EUR (85,1 milioni di EUR), incluso l’assorbimento di un movimento più ampio di 14,7 milioni di EUR dai pagamenti anticipati (CPA) alla futura quota di ricavi negli Stati Uniti (>10 milioni di EUR guidati nel terzo trimestre ).

– L’indebitamento netto rispetto all’EBITDA prima che gli elementi speciali finissero al di sotto di 3 come guidato.

La crescita organica dei ricavi nel 2022 è aumentata al 34% dal 20-30%

Il quarto trimestre si è rivelato un trimestre da record per Better Collective, trainato da una performance forte e su larga scala combinata con una Coppa del mondo di calcio maschile straordinariamente performante e un solido lancio di scommesse sportive regolamentate nello stato americano del Maryland. Dopo un quarto trimestre da record, Better Collective aggiorna il suo obiettivo di entrate organiche dal 20-30% al 34%.

La guidance sull’EBITDA è stata soddisfatta assorbendo una spinta della quota di fatturato maggiore del previsto negli Stati Uniti Dopo aver pubblicato gli obiettivi finanziari originali del 2022, si presumeva che gli Stati Uniti sarebbero stati costituiti solo da pagamenti anticipati (CPA). Durante il quarto trimestre, Better Collective ha continuato a spingere verso la quota di fatturato nel mercato statunitense e ha registrato un impatto sull’intero anno di 14,7 milioni di euro, che è superiore a >10 milioni di euro come indicato nel terzo trimestre. Better Collective sta riportando un EBITDA prima degli elementi speciali di 85,1 in linea con le indicazioni finanziarie e sta quindi assorbendo questo spostamento maggiore del previsto verso il reddito futuro della quota di reddito. Il Gruppo rimane entusiasta di questo passaggio da pagamenti una tantum a entrate ricorrenti in quanto implica crescita futura, minore stagionalità e migliori partnership di scommesse sportive a lungo termine.

Le entrate statunitensi hanno superato i 100 milioni di USD come stimato

In relazione all’acquisizione di Action Network negli Stati Uniti nel 2021, Better Collective ha indicato una stima dei ricavi di “superiore a 100 milioni di dollari” nel 2022. Durante il quarto trimestre, i ricavi negli Stati Uniti sono cresciuti del 71% e per l’intero anno i ricavi negli Stati Uniti sono cresciuti del 102%, che termina entrate annuali a 100,3 milioni di USD. Vale la pena notare che la crescita degli Stati Uniti si è aggiunta a una crescita dei ricavi molto forte del 370% dal 2020 al 2021. Inoltre, il raggiungimento della stima è stato fatto anche dopo aver assorbito 14,7 milioni di euro spostati dai pagamenti anticipati (CPA) al futuro reddito ricorrente della quota di compartecipazione alle entrate.

Better Collective annuncerà i numeri del quarto trimestre verificati il 21 febbraio dopo la chiusura del mercato.

PressGiochi