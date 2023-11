Belgio: gli operatori firmano un patto per la prevenzione del gioco problematico

In Belgio, la scorsa settimana sei operatori di gioco hanno firmato il Duty of Care Covenant con il quale si sono impegnati a sviluppare una politica che identifichi e prevenga

In Belgio, la scorsa settimana sei operatori di gioco hanno firmato il Duty of Care Covenant con il quale si sono impegnati a sviluppare una politica che identifichi e prevenga più rapidamente comportamenti di gioco problematici.

“L’istituto di ricerca Sciensano stima che circa lo 0,9% della popolazione sia incline alla dipendenza dal gioco – afferma l’Associazione belga degli operatori di gioco (BAGO). Questo è spesso accompagnato da problemi emotivi, relazionali e finanziari. Vogliamo impedirlo a tutti i costi perché gli operatori di gioco legali vogliono offrire una forma di intrattenimento sicura. Dopotutto, non si costruisce un’attività economica sostenibile sulla scia delle dipendenze”, ha affermato Damien Thiéry, segretario generale di BAGO.

Firmando il patto, i sei operatori si impegnano a sviluppare una politica di prevenzione basata su quattro pilastri: un sistema di rilevamento basato su algoritmi, intelligenza artificiale e criteri scientificamente fondati che individui comportamenti potenzialmente rischiosi; azioni o raccomandazioni a tutela del giocatore, come fornire informazioni sui rischi potenziali, proporre limiti volontari di deposito o esclusioni; istruzione e formazione del personale in modo che possa identificare potenziali problemi e intraprendere azioni appropriate; e condividere la politica di prevenzione con la Gaming Commission.

BAGO comprende gli operatori Ardent Group, Betfirst, Golden Palace, Napoleon, Star Casino e Kindred, che rappresentano circa il 70% del mercato belga del gioco d’azzardo privato. Nel frattempo, la nuova legislazione imporrà ai negozi di scommesse di effettuare controlli di identità a partire dal 1° dicembre. Questi controlli impediranno meglio che i minorenni o quelli presenti nel sistema informativo delle persone escluse (EPIS) effettuino scommesse. L’elenco EPIS ha lo scopo di aiutare a proteggere le persone con problemi di gioco d’azzardo. Attualmente, 48.641 persone sono escluse volontariamente, 919 da terzi, 661 da un amministratore, 66.474 per liquidazione collettiva dei debiti, 5.932 per decisione del tribunale e 58.234 per natura della loro professione.

PressGiochi