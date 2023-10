BEGE Awards 2023: una serata per premiare i risultati del settore del gioco

​​​​ La fiera annuale del gioco BEGE è entusiasta di annunciare il nuovo spettacolare formato dei BEGE Awards 2023.

A complemento di una cena ufficiale e della cerimonia di premiazione BEGE, l’evento riunirà dirigenti e proprietari del settore dei giochi per onorare i risultati del settore durante tutto l’anno il 21 novembre al Club Black & White, situato nel complesso Palms Royale Sofia, Hotel Millennium, Sofia. La sede lussuosa e raffinata è stata scelta per fornire uno sfondo elegante alla cerimonia di alto livello in cui verranno consegnati i prestigiosi premi BEGE per riconoscere professionisti, aziende e organizzazioni per risultati eccezionali e contributi significativi al settore.

“I BEGE Awards sono un punto di riferimento per i risultati ottenuti dalle aziende nel settore dei giochi. Siamo orgogliosi che EGT sia stata più volte insignita di premi, che apprezziamo molto come riconoscimento del nostro contributo allo sviluppo del settore”, ha commentato Vladimir Dokov, CEO di EGT. L’azienda è uno dei maggiori leader di mercato e da anni partner a lungo termine, espositore e sponsor ufficiale di BEGE.

Il nuovo formato dell’evento lascerà il segno nel settore dei giochi, promettendo un’atmosfera di professionalità, lusso e celebrazione degna dei migliori del settore.

“Fin dal suo inizio nel 2008, gli annuali BEGE Awards sono stati una piattaforma per riconoscere individui e aziende che hanno apportato contributi significativi all’industria del gioco e dell’intrattenimento. Questi premi mirano a riconoscere i professionisti che introducono soluzioni e prodotti innovativi. Per Oddin.gg, i BEGE Awards forniscono una piattaforma per riconoscere gli sforzi degni di nota, promuovendo un’innovazione coerente per il miglioramento del settore. L’attenzione all’innovazione e alla qualità di questi premi può essere vista come una luce guida per i partecipanti all’ecosistema iGaming. Noi di Oddin.gg prevediamo di partecipare al prossimo evento e di interagire con altri professionisti del settore”, ha affermato Vladan Blagoevic, Senior Development Manager di Oddin.gg.

PressGiochi