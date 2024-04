Battle of Malta 2024: Vasileios Zisis vince l’evento di poker promosso da Betic

Il Battle of Malta 2024 è stato un evento epico che ha tenuto con il fiato sospeso gli amanti del poker in tutto il mondo. Dal 3 al 10 aprile, i giocatori si sono sfidati senza sosta, mirando a un montepremi da sogno.

Il torneo è stato sponsorizzato dall’azienda Betic , che ha fornito anche 7 concorrenti per tentare la fortuna.

Tra i nomi illustri che hanno illuminato il tavolo finale, spicca il nome dell’italiano Giuseppe Rosa, uno dei 7 concorrenti Betic che ha saputo distinguersi in una competizione che ha raccolto i migliori players d’Europa.

Giuseppe Rosa ha portato a casa un premio di 16.500 euro classificandosi settimo al tavolo finale in una sfida vibrante e provante, arrivata dopo 7 giorni. Ma la vera stella di questa edizione è stato Vasileios Zisis, greco e vincitore indiscusso del torneo, che ha conquistato un premio da capogiro di 100.000 euro, dimostrando una padronanza del gioco e una tenacia incredibili.

Il montepremi totale ha toccato la strabiliante cifra di 980.000 euro, testimonianza della grandezza e dell’attrattiva di questo evento. Con 2000 partecipanti il Battle of Malta 2024 è stato un trionfo di competizione, strategia e adrenalina pura.

Ma non c’è tempo per riposarsi sugli allori, perché già si guarda al futuro. La prossima edizione invernale del Battle of Malta si terrà tra il 29 ottobre e il 6 novembre, promettendo emozioni ancora più intense e montepremi sempre più allettanti. Infatti l’edizione invernale raggiungerà un numero record di 5000 poker players da tutto il mondo. Gli appassionati di poker non vedono l’ora di tornare ai tavoli e di scrivere nuove pagine di storia in questo straordinario torneo.

PressGiochi