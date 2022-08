Bacta ospiterà il Social Responsibility Exchange il 22 novembre a Londra

Bacta ospiterà il suo annuale Social Responsibility Exchange presso la County Hall di Londra martedì 22 novembre. L’evento offrirà ai membri dell’associazione che rappresenta gli operatori dell’amusement UK, l’opportunità di condividere le migliori pratiche tattiche e strategie in materia di responsabilità sociale.

L’evento sarà introdotto da Elizabeth Speech, presidente del Comitato per la responsabilità sociale di Bacta. Anche YGAM e GamCare parleranno all’evento insieme agli aggiornamenti sulla responsabilità sociale della Gambling Commission.

Russell Edge, Membership, SR e Compliance Manager di Bacta, ha dichiarato: “Il nostro Social Responsibility Exchange consentirà ai membri di ascoltare aggiornamenti cruciali sulla responsabilità sociale da enti del calibro di Gambling Commission, YGAM e GamCare. L’evento della durata di una giornata fornirà anche un forum strutturato per la discussione sulle tattiche e le strategie che i membri di Bacta stanno impiegando in tutto il paese. In definitiva, speriamo che i membri lascino l’evento sapendo di più sulla responsabilità sociale e dopo aver scambiato le loro conoscenze dove possono”.

