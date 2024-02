Bacta incontra i candidati del Partito laburista prima delle elezioni generali

I preparativi di Bacta per le prossime elezioni generali del Regno Unito continuano di pari passo con il direttore esecutivo George McGregor – Relazioni governative, affari normativi e comunicazioni, che

I preparativi di Bacta per le prossime elezioni generali del Regno Unito continuano di pari passo con il direttore esecutivo George McGregor – Relazioni governative, affari normativi e comunicazioni, che ha recentemente incontrato i candidati del Partito laburista dell’Inghilterra nordoccidentale, tra cui Patrick Hurley (Southport), Michelle Scrogham (Barrow & Furness ) e Chris Webb (Blackpool Sud).

L’incontro, che faceva parte di un più ampio programma dell’Alleanza del Turismo, ha riguardato un’ampia gamma di questioni legate al turismo, tra cui il sostegno al settore balneare, il contributo fornito dall’industria dei divertimenti alle economie balneari e la necessità di aumentare i livelli di puntate e premi sulle macchine da gioco.

Riflettendo sull’iniziativa, George McGregor ha dichiarato: “Sappiamo che quest’anno ci saranno elezioni generali ed è un momento davvero opportuno per interagire con i potenziali candidati parlamentari che sono in modalità campagna elettorale”.

“Secondo gli attuali sondaggi d’opinione, i candidati laburisti che ho incontrato probabilmente verranno eletti deputati. L’incontro è stato una grande opportunità per creare legami in vista delle elezioni generali, delineare il contributo del nostro settore alle economie di tutto il Paese e spiegare la serie unica di sfide che deve affrontare, non ultima l’incapacità di aumentare i prezzi a causa delle normative su puntate e premi.

Il presidente della Bacta, John Bollom, ha aggiunto: “L’associazione di categoria si sta preparando per un’elezione generale da qualche tempo e il recente incontro con potenziali parlamentari laburisti fa seguito alla presenza all’EAG del pari laburista Lord McNicol di West Kilbride che è diventato il primo politico ad aprire un’edizione di EAG/ATEI dal deputato Tim Sainsbury nel 1994. Prima della Convenzione Bacta di novembre erano presenti il ministro del gioco d’azzardo, il deputato Stuart Andrew, che ha tenuto un discorso chiave, nonché Phillip Davies, il deputato conservatore di Shipley.”

Ha continuato: “L’impegno politico è una parte fondamentale del pacchetto completo di servizi che forniamo ai membri Bacta e credo che, grazie agli sforzi dell’associazione di categoria e a quelli delle organizzazioni membri che hanno aperto le porte ai parlamentari della loro circoscrizione elettorale, il valore politico del settore è stato raramente più elevato.”

