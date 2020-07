Austria. Raid delle Autorità per chiudere le operazioni di gioco d’azzardo illegale

La polizia finanziaria austriaca ha chiuso una serie di operazioni di gioco illegale nello stato dell’Alta Austria, a seguito di una serie di raid in cui sono state sequestrate 38 macchine da gioco e due tavoli da poker. La polizia finanziaria, che opera sotto il Ministero delle finanze e si occupa delle frodi fiscali e previdenziali, del gioco d’azzardo illegale, nonché dei diritti del lavoro e delle violazioni delle norme sull’occupazione, ha preso di mira sei località nelle città di Linz e Wels.

Il Ministro delle finanze austriaco Gernot Blümel, ha dichiarato: “Abbiamo intensificato gli sforzi in risposta all’evidente audacia e avidità degli autori. Non bisogna dimenticare che non solo vengono evitate le tasse, ma gli operatori giocano anche con la vita dei tossicodipendenti del gioco d’azzardo”.

Uno dei luoghi saccheggiati, un ristorante, è stato preso di mira per la settima volta in sette settimane, con la polizia finanziaria che trovava ogni volta macchine da gioco senza licenza. Dalla fine di maggio, un totale di 20 dispositivi sono stati confiscati solo in questo ristorante. In questa occasione, i proprietari avevano riparato le macchine sul pavimento nel tentativo di impedire che fossero confiscate. Una seconda posizione ha tentato di impedire l’ingresso della polizia, costringendo le autorità a portare un fabbro, mentre un dipendente è stato segnalato all’autorità criminale amministrativa per non aver collaborato con la polizia. In una terza posizione, a Wels, la polizia ha scoperto un torneo di poker illegale, in un ristorante con circa 30 persone che giocavano su quattro slot e due tavoli da poker, dove sono state arrestate due persone, entrambe illegalmente nel paese.

Blümel continua dicendo: “Mi congratulo con i nostri colleghi della polizia finanziaria per questa riuscita operazione su larga scala. Ciò conferma anche la recente tendenza del gioco d’azzardo che si concentra principalmente in aree metropolitane come Vienna e Linz”. All’inizio di quest’anno Blümel si è espresso a favore della creazione di un regolatore indipendente del gioco d’azzardo per l’Austria, per assumersi la responsabilità di supervisionare il mercato dal Ministero delle finanze.

