Australia. Il New South Wales analizza l’impatto delle riforme sulle macchine da gioco

La New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) analizzerà l’impatto delle riforme delle macchine da gioco introdotte nel 2018 ed ha invitato le parti interessate a esprimere le proprie opinioni per aiutare a definire le future direzioni politiche. Le riforme normative introdotte nel 2018 hanno limitato il numero di macchine da gioco consentite nelle aree ad alto rischio, introdotto strumenti per ridurre i danni del gioco d’azzardo e apportato riforme globali al piano di valutazione dell’impatto locale che regola le cosiddette “pokies”. La riforma ha anche introdotto uno schema per i piccoli club e hotel che potranno affittare i loro diritti sulle macchine da gioco ad altri club e hotel, consentendo loro di rimandere “senza slot machine” pur essendo economicamente sostenibili. La consultazione si chiuderà venerdì 10 settembre 2021.

Il governo del New South Wales sta attualmente analizzando una proposta per trasferire le licenze da macchine con prestazioni scadenti in altre aree dello stato allo Star Sydney. Ci sono attualmente 96mila macchine da gioco in 4mila sedi nel New South Wales. Star ne ha 1.500 nella sua sede a Prymont. John Tansey, direttore esecutivo della divisione Policy & Strategy for Better Regulation, ha dichiarato: “Il governo del NSW è desideroso di ricevere notizie dalla comunità, quindi stiamo conducendo un sondaggio per aiutarci nella nostra valutazione. Inviteremo anche gli operatori dei locali con GME a completare un sondaggio online”.

Le autorità prevedono di lanciare la loro prima prova dei tanto attesi portafogli di gioco digitali entro la fine dell’anno. I test si svolgeranno nell’ultimo trimestre presso la sede di New Lambton del Wests Group Australia, a Newcastle. Il governo pensa che i portafogli di gioco digitali potrebbero aiutare le persone con problemi di gioco d’azzardo e prevenire i reati di riciclaggio di denaro, poiché dovranno ottenere una carta di gioco prepagata per giocare.

PressGiochi