Australia. Il disegno di legge per vietare i casinò sociali passa alla seconda lettura

Dopo la prima lettura alla Camera dei rappresentanti disegno di legge per vietare i casinò sociali in Australia, presentato la scorsa settimana dal parlamentare indipendente Andrew Wilkie, il testo passerà ora a una seconda lettura, consentendo ai membri del Parlamento di discutere e votare il disegno di legge. Durante la lettura, Wilkie ha affermato che i casinò sociali hanno portato alla transizione dei giocatori d’azzardo in casinò online, che sono illegali in Australia. Wilkie ha poi dichiarato: “I giochi da casinò sociali possono anche aprire la strada a giochi d’azzardo problematici, perché normalizzano i comportamenti di gioco, aumentano la fiducia del giocatore nelle vincite e fanno sembrare il gioco più socialmente accettabile e privo di rischi. Ciò non solo infonde falsa fiducia nei giocatori e incoraggia una maggiore spesa nei casinò, ma incoraggia i giocatori a spostarsi su siti di gioco più seri”. Anche se il minorenne in questione non sta spendendo denaro reale, il gioco del casinò simulato può rendere i giovani più sensibili alle meccaniche del gioco, ai trucchi psicologici e alla dipendenza”. Conclude citando studi che hanno mostrato un picco nel traffico verso i casinò sociali durante il blocco in Australia e un aumento della spesa per il gioco d’azzardo. Il disegno di legge di Wilkie presentato la scorsa settimana propone un emendamento all’Interactive Gambling Act 2001, che vieta il gioco d’azzardo online con denaro reale in Australia. Il cambiamento riclassificerebbe il gioco da casinò sociale come gioco d’azzardo.

PressGiochi