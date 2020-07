Assestamento di Bilancio. Abate (M5S): “Si riducono i proventi dai giochi”

La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2020 evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare. La riduzione deriva essenzialmente dalla contrazione delle entrate tributarie (per complessivi 41,6 miliardi); negativo anche l’andamento delle entrate extra-tributarie (-2,6 miliardi), spiegati secondo la relazione illustrativa dai minori utili di gestione della Banca d’Italia e dalla riduzione dei proventi dei giochi e di quelli derivanti dall’attività di contrasto agli illeciti di natura tributaria e non tributaria.

Lo afferma presso la Commissione per le questioni regionali l’on. Rosa Silvana Abate del M5S durante la discussione dell’Assestamento del bilancio dello Stato 2020.

PressGiochi