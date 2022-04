Ascolta il boato della folla, stai entrando nell’Arena, la nuova slot WorldMatch

La folla esulta, è qui per il sangue, il tuo sangue.

Sei uno schiavo diventato un gladiatore, un gladiatore pronto a diventare più potente dell’imperatore di Roma. Gloria e sangue vanno di pari passo, quale prezzo sei disposto a pagare per ottenere lodi eterne per le tue vittorie? Hai sconfitto altri gladiatori, ti sei scontrato con bestie feroci. Preparati per ciò che arriverà ora, non avere pietà o ti ritroverai nei campi Elisi.

The Arena è una slot 5×3, dove si possono vincere Bonus Game, Free Spin e Bonus Win. Tre simboli Bonus nel gioco principale attivano uno dei seguenti bonus: Bonus Game,

Bonus Win e Free Spin. Scegliendo uno dei tre simboli bonus si otterrà un tipo di vincita. Il numero iniziale dei Free Spin è 4.

Il simbolo +2 aggiunge 2 extra Free Spin, il simbolo Gladiator’s Gate può moltiplicare tutte le vincite fino a 16 volte. Quando il simbolo Gladiator’s Gate appare sui rulli, paga una vincita per ogni simbolo.

Storia del potere femminile. O più precisamente, del potere felino.

Nella Valle dei Re incontrerai solo Regine:

Cleopatra, Nefertiti, Hatshepsut.

La nuova slot di WorldMatch ti teletrasporterà indietro ai tempi antichi, tra sabbia e gioielli, a scoprire cosa sia il vero potere. Queste tre regine governano i rulli e decidono chi vince miagolosi premi! Il simbolo Wild è una Cleopatra mummificata che aiuterà i giocatori a ottenere la combinazione vincente.

Tre o più scarafaggi rosa attiveranno il Bonus Game, il gioco consiste nello scegliere uno scarafaggio gioiello, ognuno di essi moltiplica la vincita fino a 45 volte.

Pussycats’ Valley e The Arena sono entrambe disponibili!

PressGiochi