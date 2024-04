Arriva Lord Venom, la nuova slot di Backseat Gaming powered by Hacksaw OpenRGS, in esclusiva italiana su StarCasinò

L’occasione per esplorare una giungla misteriosa e affascinante è arrivata su StarCasinò.

StarCasinò è lieto di annunciare il lancio esclusivo di Lord Venom, l’emozionante nuova slot di Backseat Gaming in collaborazione con lo studio Hacksaw Gaming. Il brand è orgoglioso di essere stato scelto dal famoso provider come primo operatore italiano ad avere accesso a una slot dello studio: StarCasinò detiene infatti l’esclusiva su questa novità online fino al 18 aprile.

“Cerchiamo sempre di fornire ai giocatori giochi innovativi e unici su piattaforme con le migliori esperienze di gioco per i nostri utenti”, ha dichiarato Marcus Cordes, CEO di Hacksaw Gaming. “Questa è una partnership entusiasmante e siamo entusiasti di offrire anche ai fan italiani la possibilità di accedere alla prima slot Hacksaw OpenRGS dal vivo in Italia attraverso StarCasino”.

Lord Venom è un gioco coinvolgente, che offre un’esperienza esclusiva. Con i suoi rulli 5×5 e 19 playlines, questa slot ad elevata volatilità trasporta i giocatori in una giungla misteriosa e affascinante; inoltre, le caratteristiche come simboli scatter e moltiplicatori aumentano ulteriormente la giocabilità della slot per gli utenti, che rimarranno coinvolti dall’incredibile qualità del gameplay.

Nel gioco, gli utenti possono godere di varie funzionalità bonus; tuttavia, l’elemento più affascinante si manifesta grazie ai giri gratuiti, durante i quali i giocatori possono riceverne fino a 16, con la possibilità di aggiungerne altri cinque. Il golden egg costituisce un moltiplicatore particolarmente allettante, con il potenziale di aumentare le vincite fino a 200 volte.

“Il tema della giungla e le caratteristiche innovative di Lord Venom lo rendono un gioco avvincente per i nostri utenti”, ha aggiunto Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italy. “Siamo sicuri che questa slot diventerà presto una delle preferite della comunità di StarCasinò.”

Interessati? Tutte le informazioni disponibili al seguente link per decidere di provare in prima persona questa novità esclusiva!

