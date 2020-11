Arriva in Italia Drops&Wins, la promozione Pragmatic Play con €150.000 in palio

Pragmatic Play, game provider leader nell’industria del gioco online regolamentato, annuncia l’arrivo in Italia di Drops&Wins: una delle promozioni più apprezzate sul mercato internazionale.

L’accordo raggiunto con Betsson Group e The Stars Group, i primi operatori a partecipare con i loro principali brand italiani (rispettivamente StarCasinò e PokerStars Casino), prevede un Montepremi Garantito di €150.000 complessivi, distribuiti nell’arco delle quattro settimane promozionali che vanno da lunedì 2 a domenica 29 novembre 2020.

Nello specifico, i giocatori partecipanti potranno vincere 57 premi (Prize Drops) assegnati casualmente ogni giorno, per un totale di €3.500 in palio al giorno; e partecipare contemporaneamente alle Classifiche (Weekly Tournaments) che premiano ogni settimana 250 utenti con un totale di €13.000 in palio.

Mentre l’assegnazione dei Prize Drops è assolutamente casuale ed indipendente dall’esito delle giocate, ciascuno spin vincente alle slot assegnerà agli utenti un certo numero di punti validi per scalare le Classifiche settimanali: tuttavia, il numero di punti assegnati dipenderà dal rapporto tra la vincita e la somma scommessa, rendendo Drops&Wins una promozione in cui tutti i partecipanti hanno le stesse probabilità di vincita e quindi non ad appannaggio dei soli “VIP players”.

Si tratta di una promozione che ha già riscosso grande successo sul mercato internazionale, tanto da far salire a €2.000.000 il Montepremi destinato complessivamente ai mercati esteri. Tra i segreti del successo della Drops&Wins vi sono sicuramente anche la chiarezza nei criteri di qualificazione, la facilità di partecipazione e la qualità delle slot coinvolte.

I giocatori potranno infatti partecipare alla Drops&Wins semplicemente giocando con una o più delle slot machine qualificanti (Sweet Bonanza, The Dog House Megaways, Wolf Gold, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, John Hunter and the Book of Tut, Diamond Strike, The Great Chicken Escape, Fruit Party, Great Rhino Megaways, Mustang Gold) con puntate a partire da soli €0,25.

Pragmatic Play, che rilascia oggi fino a cinque nuove slot machine online al mese (oltre a tanti giochi per il Casinò Live, prodotti per il Bingo online e gli Sport Virtuali, con un’unica integrazione API) punta così a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato online italiano.

PressGiochi