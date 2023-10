Approvata la legge di Bilancio. Al momento non emergono interventi al settore giochi pubblici

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio che indica quali misure economiche saranno introdotte nel 2024, cioè come varierà la spesa pubblica. Sembra un provvedimento molto tecnico, ma non lo è. Anzi, è forse uno dei più politici e importanti, perché è in questo momento che emergono quali sono le priorità economiche del governo in carica, che con questo passaggio sancisce le sue linee guida su come vorrebbe spendere i soldi nel prossimo anno. Nei prossimi giorni inizierà l’esame parlamentare del disegno di legge, ma è molto probabile che nelle sue parti fondamentali rimarrà più o meno invariato fino alla sua approvazione definitiva, che dovrà essere entro la fine dell’anno.

Le misure sono rivolte ai lavoratori, alle famiglie e ai pensionati, soprattutto per le fasce meno abbienti della popolazione. In tutto le misure costeranno 24 miliardi di euro.

Nella bozza del decreto legge attualmente in circolazione – e in possesso di PressGiochi – non emergono articoli dedicati al settore dei giochi, né per quanto riguarda una possibile modifica alla tassazione del settore del gioco online né per l’anticipo della messa a bando della concessione del Lotto come si era vociferato nelle scorse settimane.

PressGiochi