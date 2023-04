Antiriciclaggio: linee guida e best practice per il settore del gioco online in Europa

Mentre i metodi e la sofisticazione della criminalità finanziaria continuano a evolversi, le pratiche e le norme antiriciclaggio (AML) stanno diventando sempre più importanti per il settore del gioco d’azzardo

Mentre i metodi e la sofisticazione della criminalità finanziaria continuano a evolversi, le pratiche e le norme antiriciclaggio (AML) stanno diventando sempre più importanti per il settore del gioco d’azzardo online in Europa.

Con gli scandali di riciclaggio di denaro di alto profilo che hanno conquistato i titoli dei media in tutta Europa negli ultimi anni, l’UE ha risposto con una revisione su vasta scala del suo quadro normativo per l’antiriciclaggio per rafforzare l’attuazione delle sue regole da parte degli Stati membri.

Parallelamente a ciò, gli Stati membri stanno anche intensificando i loro sforzi e la supervisione di tutti i soggetti obbligati, compresi gli operatori di gioco d’azzardo online, per garantire che soddisfino i più elevati livelli di conformità antiriciclaggio e impediscano il riciclaggio dei proventi di reato attraverso le loro operazioni.

Per aiutare gli operatori del gioco d’azzardo online in Europa a superare queste sfide, l’Associazione europea del gioco e delle scommesse (EGBA) ha recentemente pubblicato una serie di best practice sull’antiriciclaggio.

Le linee guida forniscono consigli pratici su come gli operatori dovrebbero gestire questioni come la valutazione del rischio dei clienti e delle imprese, le procedure di diligenza dei clienti, la segnalazione di transazioni sospette, la tenuta dei registri, i pagamenti crittografici e altre aree cruciali che richiedono una rigorosa conformità AML.

Tra gli argomenti che verranno discussi:

Le sfide e le soluzioni su cui gli operatori del gioco d’azzardo online devono lavorare in relazione alla conformità: in che modo le nuove linee guida dell’EGBA possono aiutare nella lotta al riciclaggio di denaro?

Responsabilità dell’industria e suo ruolo: in che modo gli operatori del gioco d’azzardo online possono mostrare il loro impegno nella lotta all’antiriciclaggio?

Sviluppi in materia di autoregolamentazione e regolamentazione: come possono collaborare tutti gli attori della lotta al riciclaggio di denaro?

Le preoccupazioni di riduzione del rischio delle banche e di altre parti interessate: in che modo gli operatori del gioco d’azzardo online possono affrontarle nel contesto dell’approccio basato sul rischio?

Saranno presenti Adriana Minović, Direttore della Conformità e DPO, Betsson Group e la Dott.ssa Ekaterina Hartmann, Direttore degli affari legali e normativi, EGBA.

