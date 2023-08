Anche Yahoo! entra nel mondo del betting

The Venetian Resort Las Vegas e Yahoo hanno annunciato una partnership pluriennale su Yahoo Sportsbook gestito da William Hill/BetMGM. All’interno del prestigioso casino, gli appassionati di sport e gli appassionati di scommesse potranno godersi una vasta gamma di eventi sportivi in un ambiente moderno e lussuoso.

La sede si estende su più di 12.000 piedi quadrati e dispone di un videowall LED da 46 milioni di pixel e 1.770 piedi quadrati che può visualizzare fino a 40 eventi sportivi indipendenti contemporaneamente. Ci sono altri 30 televisori sparsi in tutto il sito delle scommesse sportive per garantire che i fan non perdano nemmeno un minuto dell’azione.

“Volevamo creare il posto migliore sulla Strip per guardare lo sport”, ha affermato Patrick Nichols, presidente e amministratore delegato del Venetian Resort Las Vegas. “Questa progettazione esalta la sensazione di rilassatezza nel guardare una partita con gli amici: morbidi divani, sedie a sdraio, ottimi pasti, più la comodità delle scommesse fornite da William Hill. E grazie alla partnership con Yahoo, offriremo ulteriori sorprese ai nostri ospiti mentre stiamo entrando nella stagione del football”.

I posti a sedere sono 105 posti e, per gli ospiti che cercano un’esperienza visiva di gruppo elevata, sono disponibili le due Yahoo Fan Caves, includendo due display UHD 4K da 98 pollici controllati dagli ospiti. Black Tap Craft Burgers & Beer e Noodle Asia forniranno anch’essi menu speciali per gli scommettitori.

Inoltre, un bar ovale situato in posizione centrale, che può ospitare 29 persone ed è dotato di schermi LED 4K da 10 pollici per garantire una visualizzazione ottimale da tutte le angolazioni, nonché un ticker ad alta risoluzione da 97 piedi che mostra quote e punteggi in tempo reale. Con i giochi da tavolo nelle vicinanze e i giochi da bar con i titoli più recenti, i fan hanno diverse opzioni di gioco a portata di mano.

Ryan Spoon, presidente di Yahoo Sports, ha sottolineato che “Yahoo Sportsbook offrirà agli appassionati di sport un ambiente favoloso per godersi i giochi in un ambiente unico e brandizzato. Questa partnership è un altro passo nel nostro impegno costante di coinvolgere e deliziare gli appassionati di sport attraverso le nostre piattaforme Yahoo Sports e Yahoo Fantasy.”

Pressgiochi.