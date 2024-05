Allwyn: nel primo trimestre ricavi per 2 miliardi di euro

Allwyn International ha promesso di migliorare la performance finanziaria della sua filiale Allwyn UK, avendo ufficialmente assunto l’incarico di steward operativo della National Lottery.

Nel suo aggiornamento sul trading del primo trimestre, Allwyn International ha riferito che i suoi marchi di lotterie globali hanno realizzato tra 2 e 2,05 miliardi di euro.

Ciò segna il primo trimestre con ricavi da 2 miliardi di euro per Allwyn (primo trimestre 2023: 1,59 miliardi di euro), principalmente grazie al pieno contributo del suo nuovo segmento nel Regno Unito.

Con Allwyn UK ora l’operatore principale della National Lottery, le spese in conto capitale del gruppo nel primo trimestre (CAPEX) sono raddoppiate arrivando a 45 milioni di euro.

Gli scambi del primo trimestre sono stati solidi, con Allwyn International che ha mantenuto l’EBITDA del primo trimestre nell’intervallo previsto (non certificato) compreso tra 355 e 365 milioni di euro, superando i risultati comparativi del 2023 di 346 milioni di euro.

Allwyn ha spiegato che il GGR del Regno Unito è rimasto stabile su base annua su base valutaria costante, nonostante le lotterie numeriche abbiano sovraperformato le aspettative. I risultati piatti del Regno Unito sono in contrasto con la performance delle filiali di Allwyn in Austria e nella Repubblica Ceca, che hanno mantenuto la crescita del GGR nonostante i significativi impatti dei cambi.

Il periodo di negoziazione si è concluso con Allwyn International che ha ottenuto i termini di un nuovo accordo di debito da 450 milioni di dollari. I fondi ripagheranno 400 milioni di euro di debito, copriranno i costi correlati e saranno utilizzati per scopi aziendali generali, con probabile conversione al tasso variabile dell’Euro.

Prima delle negoziazioni del secondo semestre, Allwyn ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza del 70% in Instant Win Gaming (IWG), la cui chiusura è prevista nel periodo intermedio.

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha commentato: “Il 2024 è iniziato bene, con scambi sostanzialmente in linea con le nostre aspettative all’inizio dell’anno, riflettendo buone prestazioni operative e finanziarie e la nostra costante attenzione alla realizzazione delle nostre strategie di crescita. Il solido slancio nella crescita del GGR è continuato nel primo trimestre, durante il quale Allwyn ha avviato con successo il successivo periodo di licenza di 10 anni della National Lottery del Regno Unito. Abbiamo realizzato ulteriori progressi nell’EBITDA rettificato e Allwyn rimane ben posizionata per il 2024 e per i prossimi capitoli della sua storia di crescita”.

PressGiochi