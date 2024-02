Alexander Martin (SKS365) a PressGiochi: “Ad Ice tante innovazioni sia per il betting che per il gioco online. Bene riforma italiana, al mercato serve stabilità”

“E’ impressionante vedere così tanti nostri fornitori e partner qui ad Ice London nel suo primo giorno. Ice è sempre stata la più grande fiera globale per l’industria del gioco d’azzardo. Tanti fornitori presentano nuovi generi di innovazione, prodotti e servizi e ci sono molte idee interessanti da vedere all’inizio dell’anno”.

Così Alexander Martin, Ceo di SKS365, in occasione di Ice London durante la quale ha partecipato al panel ‘Advertising responsibly in a complex industry where responsible gaming is considered the ultimate panacea’.

“Stiamo incorporando tante novità che molti fornitori stanno portando sul mercato e nell’industria- ha affermato il ceo -, sicuramente abbiamo visto molte nuove slots, molte innovazioni sulle slot per le operazioni sull’online casino e ci sono molte innovazioni che stanno accadendo sullo Sportbook, domani ci saranno meetings con i fornitori di sportbook che ci mostreranno nuove idee e stiamo anche creando nuove idee e creazioni per quanto riguarda la nostra offerta”.

Recentemente SKS365 è entrata a far parte del Gruppo Lottomatica. Come si svilupperà nei prossimi mesi l’integrazione tra le due aziende?

“In questo momento entrambe le aziende sono ancora indipendenti, una chiusura formale non è ancora avvenuta, attendiamo l’approvazione dell’autorità antitrust per concludere formalmente l’integrazione tra SKS365 e il Gruppo Lottomatica.

Tutti a SKS365 sono entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Lottomatica; faremo parte di un grande gruppo e insieme saremo una delle più grandi aziende del mercato italiano, una vera centrale elettrica su cui potremo esplorare il resto del mondo e andare poi su altri mercati. Siamo molto ottimisti, loro hanno molta creatività e grandi persone e noi stiamo facendo lo stesso dalla parte di SKS365. Siamo ottimisti sulla prospettiva del futuro per entrambe le società.

SKS365 negli anni ha sviluppato un’esperienza cliente e un’esperienza di prodotto uniche e in questo senso continueremo ad operare in modo che i nostri partner nel mercato italiano abbiano ancora la capacità e l’opportunità di avere un ruolo di primo piano insieme a tutti gli altri marchi che fanno parte del gruppo Lottomatica”.

Come giudica l’impostazione scelta dal Governo per il riordino del settore del gioco online?

“E’ da tempo che le concessioni online sono state rilasciate e negli ultimi anni sono state prorogate numerose volte ed ora è molto positivo che il Legislatore abbia colto la necessità di rilasciare nuove licenze. Sono abbastanza ottimista che questo lavoro sia stato fatto in modo professionale e dia stabilità a tutti gli operatori per continuare con le nuove concessioni”.

Quali sono invece le aspettative degli operatori come SKS365 per la rete terrestre?

PressGiochi