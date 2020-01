Agge Sardegna: “Un video per raccontare un settore ingiustamente colpevolizzato”

L’Associazione Agge Sardagna, che rappresenta il comparto dei gestori di apparecchi, ha realizzato e lanciato oggi un video per “far comprendere e porre in evidenza a tutti la disparità di trattamento messa in atto dall’attuale classe politica nei confronti di un comparto ingiustamente colpevolizzato quale causa di tutti i mali collegati dal gioco d’azzardo… in virtù – dichiara a PressGiochi il presidente Francesco Pirrello – di una certa ignoranza in materia (o malafede) mentre i veri responsabili non solo non sono chiamati in causa ma addirittura tutelati e agevolati nei loro loschi affari..!!”.

Ecco il video di Agge Sardegna che vuole raccontare il proprio punto di vista su come viene gestito il mondo del gioco tramite apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.