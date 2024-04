Agcai alle Regioni: “Le slot delle sale 10 volte più pericolose di quelle dei bar” 

“Le sale sono pericolose perché ci sono le videolottery, apparecchi 10 volte più pericolosi delle slot da bar. Non bisogna assolutamente portare tutti i giocatori nelle sale, dove vengono confusi come se le slot fossero tutte uguali. Le Videolottery permettono perdite di migliaia di euro in un’ora, cosa che le slot da bar non permettono”.

Lo scrive in una nota l’associazione Agcai.

“Le slot da bar non andrebbero eliminate, ma rese ancora meno pericolose, facendole tornare agli stessi parametri tecnici del 2004, anno del loro concepimento con puntata 50 centesimi ( invece di 1 euro), vincita max 50 euro (invece di 100) e percentuale di vincita al 75 (invece di 65)”.

L’Associazione Gestori e Costruttori Apparecchi da Intrattenimento ricorda che “quando sono state introdotte le slot nei bar nel 2004, erano inizialmente presenti un massimo di 4 apparecchi per ogni locale ed erano vietate nei tabacchini ed anche nelle sale. Solo a seguito di un nuovo contingentamento voluto dal Governo nel 2011 sono state aumentate ad un numero massimo di 8 Slot nei bar, nei tabacchi e nelle sale-VLT che nel frattempo venivano riempite di Videolottery, il vero apparecchio d’azzardo che ha causato lo scoppio dell’emergenza azzardo in Italia.

Finché ci sono stati nei bar massimo 4 apparecchi, con puntata massima di 50 centesimi, per quasi 10 anni non c’è stato nessun allarme ludopatia in Italia, proprio perché il giocatore si poteva intrattenere ma senza poter perdere elevate somme di denaro in poco tempo. Evidentemente ridurre l’azzardo non é nella volontà del Governo e nemmeno delle multinazionali proprietarie delle Sale-VLT, che anzi stanno raggirando le Regioni e gli Enti Locali per indirizzare tutti i giocatori nelle sale, ben sapendo che i loro incassi sarebbero destinati a decuplicare, con il moltiplicarsi della distruzione delle famiglie italiane”.

PressGiochi