Afragola: furto in una sala slot

Furto notturno in una sala scommesse ad Afragola, i balordi hanno svuotato completamente i contenitori di monete delle slot machine. Stando ad una prima ricostruzione, i ladri hanno usato una Fiat Punto come una leva, mantenendo il motore al minimo e spingendo lentamente ma costantemente finché le porte non si sono aperte. Una volta dentro, i criminali hanno aperto tranquillamente le serrature delle slot machine, portando via tutto il danaro. Dopo il colpo, si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Il proprietario dell’agenzia di scommesse ha denunciato il furto ai carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto per un sopralluogo, raccogliendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del centro scommesse e dei dintorni, al fine di identificare i responsabili; significativo é il bottino del colpo.

PressGiochi