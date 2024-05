ADM presente al Forum PA. Alesse: “L’uso dell’intelligenza artificiale sarà la base portante del nostro lavoro”

Da oggi, e fino al 23 maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli parteciperà al Forum della Pubblica Amministrazione che si svolgerà a Roma, al Palazzo dei Congressi. L’edizione 2024, dal titolo “Per una PA a colori. Persone e organizzazioni nella rivoluzione dell’IA”, è focalizzata sull’impatto che l’Intelligenza artificiale sta avendo, e avrà, sulla Pubblica amministrazione.

L’Agenzia sarà presente con un proprio stand all’interno dello spazio dedicato al Ministero dell’Economia e delle finanze, metterà a disposizione materiale informativo sulle proprie attività istituzionali e illustrerà, grazie alla presenza di funzionari qualificati, alcuni progetti connessi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

“L’utilizzo di tecnologie digitali d’avanguardia, basate sull’impiego dell’intelligenza artificiale, diventerà uno strumento indispensabile per il nostro lavoro. L’attività antifrode dell’Agenzia, per esempio, sta prestando grande attenzione allo sviluppo di un algoritmo avanzato intelligente, in grado di indirizzare i campioni di merce ai laboratori territoriali dell’ADM in maniera efficace e tempestiva in base alle necessità, specializzazioni e professionalità territoriali” così Roberto Alesse, a commento di questa nuova edizione del Forum.

PressGiochi