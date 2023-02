ADM: nel quarto trimestre 2022 dai giochi entrate all’Erario per 3,4 mld

Il 2022 si chiude con un gettito dell’erario di circa 78 miliardi di euro. Un dato che, seppure in fase di consolidamento, rappresenta il risultato più alto nella storia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo è quanto emerge dal quarto bollettino statistico pubblicato oggi dall’Agenzia.

Tale resoconto fornisce un bilancio presuntivo dei risultati conseguiti da ADM nel corso del 2022, evidenziando i dati relativi alla fiscalità e all’attività di vigilanza nei diversi settori di competenza dell’Agenzia.

In particolare, la crescita del gettito è riconducibile a un andamento positivo di tutti i settori, eccezione fatta per le entrate da accisa relative ai prodotti energetici. Infatti tali introiti, a causa dell’aumento dei prezzi relativo alla congiuntura globale dovuta anche al conflitto russo-ucraino e alla conseguente adozione da parte del Governo di misure di contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia, hanno registrato un calo rispetto al 2021 di circa il 23%.

I settori di Dogane e Giochi si rivelano trainanti per il 2022, registrando rispettivamente un incremento di gettito del 37,63% e del 28,34% rispetto al 2021. Nel terzo trimestre il settore giochi con una raccolta a 40 mln di euro porta alle casse dell’Erario 3.451 mln di euro provenienti per il 61% dagli apparecchi da gioco, per il 26% da giochi numerici e lotterie e per il 5% dalle scommesse.

L’attività di vigilanza ha portato al recupero di circa 278 milioni di euro nel settore delle Accise (Energie e Alcoli), 151 milioni di euro nel settore dei Giochi e circa 1,3 miliardi di euro nel settore Dogane.

Alla redazione del bollettino hanno contribuito le diverse Direzioni Centrali e Territoriali coordinate dall’Ufficio Studi e Progetti Speciali della Direzione Generale dell’Agenzia.

PressGiochi