ADM: Alesse “Riforma uffici territoriali a un passo da approvazione definitiva”

Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha comunicato questa mattina a tutte le organizzazioni sindacali riunite in sede di Organismo paritetico il testo finale della riforma degli uffici territoriali. Si tratta del passaggio precedente alla sua approvazione definitiva da parte del Comitato di gestione, che sarà convocato nei prossimi giorni. Si avvicina, così, la svolta storica dell’unificazione, sul territorio, di tutti gli uffici dell’ADM chiamati a gestire ogni singola competenza. Tale riforma era stata introdotta, per legge, nel 2012 ma da allora nulla e’ stato fatto. Grazie alla direzione Alesse l’Agenzia vive, adesso, una nuova fase. “La riforma rendera’ più competitiva ed efficiente questa importante amministrazione finanziaria. Per troppi anni ha prevalso l’immobilismo ma la pubblica amministrazione deve avere il coraggio di cambiare, per adattarsi al mutare dei tempi e per offrire ai cittadini la migliore qualità possibile dei servizi” ha detto Alesse a margine dell’incontro con i sindacati.

PressGiochi