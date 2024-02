Ad un mese dal SAGSE Latam 2024: svelata l’agenda completa dell’evento

A solo un mese dall’attesissima fiera SAGSE Latam 2024, gli organizzatori hanno rivelato l’agenda completa delle conferenze che segneranno questo evento eccezionale per l’industria dei giochi in America Latina. L’evento

A solo un mese dall’attesissima fiera SAGSE Latam 2024, gli organizzatori hanno rivelato l’agenda completa delle conferenze che segneranno questo evento eccezionale per l’industria dei giochi in America Latina. L’evento si svolgerà il 20 e 21 marzo presso l’Hilton Buenos Aires Hotel and Convention Center.

SAGSE è un evento esclusivo, chiuso e solo su invito per operatori, regolatori e sponsor fisici e online. SAGSE Latam 2024 promette di essere una piattaforma impareggiabile per lo scambio di conoscenze, la collaborazione e l’esplorazione delle ultime tendenze e sviluppi nel settore dei giochi nella regione.

L’agenda della conferenza affronterà un’ampia gamma di argomenti rilevanti e tempestivi, tra cui:

9:30: Colazione di benvenuto e registrazione. 10:00: Saluti introduttivi delle autorità.

10:00 – 10:20: Strategie di acquisizione del traffico nel settore dei giochi online in America Latina: Il settore dei giochi e delle scommesse online ha subito una grande trasformazione negli ultimi anni, passando da un’elevata partecipazione di giochi fisici a giochi digitali.

Relatore: Sofia Muñoz, Senior Sales Manager SpLatam – Similarweb

Panoramica aggiornata su normative e mercati

10:20 – 10:40: Argentina: Ida López, Presidente, Istituto Provinciale dei Giochi e dei Casinò di Mendoza.

10:40 – 11:00: Cile: Vivien Villagran, Sovrintendente del Cile e Cecilia Valdes ACCJ – Associazione cilena dei casinò da gioco.

11:00 – 11:20: Colombia: Evert Montero Cardenas, FECOLJUEGOS – Federazione Colombiana degli Imprenditori dei Giochi di Fortuna e d’Azzardo.

11:20 – 11:40: Paraguay: Liseras Osorio Carlos Augusto, Commissione Nazionale del Gioco CONAJZAR.

11:40 – 12:00: Uruguay: Gustavo Anselmi, Direzione Generale dei Casinò; Carlos Amorin, Direzione Generale dei Casinò e Martín Cardone, Direzione Generale dei Casinò.

12:00 – 12:20: Brasile: Valter Delfraro, Junior GLI America Latina e Caraibi, Magnho José, Instituto Brasileiro Jogo Legal e Leonardo Baptista, Pay4Fun.

12:20 – 12:40: “Sbloccare il successo: fondere la magia della famiglia e le emozioni del casinò nell’esperienza di intrattenimento del 21° secolo”.

12:40 – 13:00: Affrontare il gioco d’azzardo illegale: interazione tra regolatore, giustizia e operatori.

Relatori:

Ezequiel Domínguez, avvocato della LOTBA e membro dell’Unità di Coordinamento del Lavoro dell’ALEA contro il gioco d’azzardo illegale e clandestino; Celsa Victoria Ramírez, Procuratore della Città di Buenos Aires. Moderatore: Héctor D’Amico, revisore dei conti della LOTBA.

13:30: Discorso conclusivo e conclusioni

Pranzo Cocktail Lunch con relatori e ospiti VIP

15:00: Taglio del nastro nel salone principale e apertura dell’expo.

Concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, SAGSE Latam 2024 è un evento solo su invito che riunisce i leader del settore per discutere e collaborare su argomenti di vitale importanza per il futuro del gioco in America Latina. I partecipanti avranno l’opportunità di stabilire contatti strategici ed esplorare nuove opportunità di business in un ambiente selezionato e professionale.

PressGiochi