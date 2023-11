Ad ICE 2024 verrà lanciata la prima Growth Markets Zone per le imprese dell’America Latina e dell’ Africa

L’ultima iniziativa di Clarion per fornire maggiori connessioni tra le aziende del settore internazionale dei giochi vedrà l’introduzione della prima Growth Markets Zone in crescita all’ICE 2024.

Con una rinnovata attenzione alle opportunità per le imprese attive o destinate all’America Latina e all’Africa, la Growth Markets Zone in crescita offrirà ai fornitori un luogo per incontrarsi e connettersi con le imprese internazionali.



Spiegando il contesto dello spazio e le sue aspirazioni per il suo sviluppo futuro, il direttore dell’evento ICE Andy Ventris ha dichiarato: “Lavoriamo sempre in collaborazione con i nostri stakeholder per fornire iniziative che li aiuteranno a raggiungere i loro scopi e obiettivi aziendali. Parte del feedback seguito all’ICE 2023 ha rivelato la richiesta di rivolgersi ai mercati in crescita dei giochi, in particolare quelli dell’America Latina e del continente africano. Abbiamo sviluppato e perfezionato il concetto e siamo entusiasti di lanciarlo all’ICE 2024. Una delle nostre aree di interesse è fornire ai visitatori prodotti specifici o interessi geografici e la Growth Markets Zone in crescita fungerà da punto di riferimento per coloro che sono interessati alle opportunità di business esistenti in America Latina e in Africa”.

“Stiamo anche lavorando con partner in entrambi i mercati per contribuire a dare vita a tutto questo: Liliana Costa, Clarion Gaming Latin America Liaison e John Bamidele, Ambasciatore dell’Africa dell’ICE, entrambi saranno felici di parlare con coloro che sono interessati all’iniziativa”.

Ha continuato: “La nostra piattaforma creativa e il nostro impegno nei confronti del settore per ICE 2024 è quello di fornire MORE, un tema che riflette il nostro impegno a fornire opportunità di business qualitative e quantitative migliorate per i nostri stakeholder. La Growth Markets Zone nasce da questo impegno e, come iniziative come la pluripremiata ICE Consumer Protection Zone, lavoreremo in collaborazione con l’industria per realizzarle”.

ICE 2024 e la fiera gemella iGB Affiliate, l’ultima che si terrà a Londra prima del loro trasferimento a Barcellona nel gennaio 2025, presenteranno circa 750 espositori che occuperanno l’intero ExCeL London.

PressGiochi