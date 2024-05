ACMI: nuova immagine, nuovi contenuti e nuove sfide

L’Associazione dei Costruttori di Apparecchi (ACMI) ha annunciato importanti cambiamenti per affrontare le sfide del mercato del gaming.

Fondata nel 2001, ACMI ha deciso di ampliare la propria rete di competenza aprendo le porte anche al mondo online, rivolgendosi alle aziende impegnate nella progettazione e nello sviluppo di giochi.

Il presidente di ACMI, Gennaro Parlati, ha dichiarato che l’associazione manterrà la sua specifica rappresentanza di aziende operanti nel settore della progettazione e produzione, ma si aprirà anche agli sviluppatori di giochi e piattaforme online. Questo passo è necessario per affrontare le sfide tecnologiche e di mercato dei prossimi anni.

ACMI ha presentato una nuova immagine, rappresentata dal suo nuovo logo e si impegna a mettere i produttori di apparecchi e tecnologia al centro della filiera del gioco pubblico. L’innovazione è vista come un’opportunità, non come una minaccia, e le aziende di produzione aderenti ad ACMI affronteranno le prossime sfide con competenza, professionalità e rispetto delle regole, come hanno fatto negli ultimi 20 anni.

