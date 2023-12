Accordo Octavian Gaming – SKS365: Cresce ancora l’offerta del casinò online di Planetwin365

Octavian Gaming ha siglato una partnership strategica con SKS365, operatore leader nel mercato italiano dei giochi online e delle scommesse sportive attraverso il brand Planetwin365. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per la crescita di entrambe le aziende e vede il portfolio online di Octavian ora disponibile sul Casinò di Planetwin365.it.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza sul mercato italiano e di collaborare con uno dei più importanti operatori del settore, a riprova della nostra costante crescita e dedizione. Siamo davvero felici di poter offrire i nostri giochi tramite Planetwin365.it, soprattutto vista la loro reputazione nell’offrire un ambiente di gioco tra i più qualitativi e affidabili“, ha dichiarato Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian. “Il nostro team ha lavorato con passione per sviluppare giochi che soddisfino i più alti standard di qualità e innovazione; in SKS365 abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione“.

“L’aggiunta del portafoglio Octavian arricchisce ulteriormente il nostro catalogo online e ci permetterà di offrire un’esperienza di gioco ancora più completa e coinvolgente a tutti i nostri clienti. I titoli Octavian sono tra i più rinomati nel mercato AWP, e questo accordo rappresenta un forte impulso alla nostra strategia omnichannel, in quanto permetterà ai nostri clienti la possibilità di trovare lo stesso livello di intrattenimento sia sulla rete retail che sulla nostra piattaforma online“, ha dichiarato Kristina Lozo, Online Gaming Manager di SKS365.

L’impegno di SKS365 nel fornire un’esperienza di intrattenimento di qualità, sicura e responsabile si allinea perfettamente con la missione di Octavian di offrire una game experience eccezionale e di massima qualità. I clienti di Planetwin365.it avranno ora l’opportunità di immergersi nel mondo dei giochi Octavian, comprese le iconiche slot della linea DreamSet, caratterizzate da grafiche accattivanti e meccaniche di gioco coinvolgenti.

PressGiochi

Informazioni su Octavian Gaming

Octavian è una società italiana che vanta più di 20 anni di esperienza nello sviluppo giochi, creando prodotti esclusivi interamente realizzati in-house grazie a propri talentuosi team internazionali che includono designer, musicisti, matematici e sviluppatori.

Il catalogo di Octavian comprende più di 200 giochi retail, caratterizzati da grafiche di alta qualità e da meccaniche di gioco innovative e all’avanguardia.

L’azienda si distingue nel mercato AWP italiano grazie alla qualità dei suoi prodotti, detenendo una quota di mercato superiore al 20% e affermandosi come leader nel settore retail. Octavian è presente anche nel mercato online dal 2017.

Oltre al primo gruppo di circa 30 giochi esclusivi distribuiti dalla propria collegata Worldmatch, tra cui spiccano successi come Remida e Sahara, Octavian distribuisce direttamente e in modalità omnichannel i suoi migliori giochi, in particolare i titoli della celebre linea DreamSet, con rilasci simultanei su entrambi i segmenti.

I giocatori possono così godere di contenuti di eccellente qualità sia online che retail, beneficiando di un’esperienza di gioco immersiva e integrata su tutti i canali.

Al tempo stesso gli operatori possono fruire direttamente dei più recenti ed innovati giochi di Octavian, ottimizzando i propri investimenti di marketing e le proprie strategie omnichannel.

Octavian è attiva sul segmento online anche con la propria controllata Octavian Lab, specializzata nella fornitura della piattaforma di gestione conti gioco e HubCasino, un servizio di aggregazione/integrazione, attraverso il quale distribuisce oltre 60 provider internazionali sul mercato Italiano.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).