A proposito di correzione delle quote…

L’operatore bet365 è stato condannato a pagare agli scommettitori del New Jersey (Stati Uniti) oltre 500.000 dollari su 199 scommesse dopo essere stato scoperto ad alterare le quote di eventi sportivi senza informare l’ente regolatore statale.

La Divisione per l’applicazione delle norme sul gioco d’azzardo del New Jersey (DGE) ha affermato che un audit di routine effettuato nell’aprile 2022 ha rilevato che l’operatore ha “rivisto unilateralmente le quote” per un “numero significativo di scommesse” che aveva accettato.

Bet365 aveva affermato che le quote di 13 eventi sportivi erano “errate” ed erano state pubblicate per un “errore evidente”. Bet365 ha aggiunto che la mossa era consentita dalle Regole della casa, che stabiliscono che “errori umani o tecnici o problemi al di fuori del nostro controllo” sono motivi ammissibili per modificare le quote.

Tuttavia, il DGE ha osservato che è sempre vietato annullare qualsiasi scommessa senza la previa approvazione della Divisione.

“Il malfunzionamento del software interno di bet365, unito agli errori di trading manuale, ha impedito al sistema di garantire l’accuratezza dei feed di dati”, ha affermato l’autorità di regolamentazione.

“Queste mancanze sono problematiche sia per la capacità aziendale di bet365 di gestire il gioco online sia per l’integrità e l’affidabilità dei suoi sistemi operativi e, pertanto, inaccettabili in quanto hanno portato a informazioni fuorvianti sulle scommesse, su cui i suoi clienti hanno fatto affidamento e, in ultima analisi, hanno portato a pagamenti errati per numerosi clienti”.

Bet365 è stata pertanto condannata a rimborsare $ 519.323,32 ai clienti alle “quote originariamente pubblicate, non alle quote riviste da bet365 come originariamente pagate”.

Pressgiochi

