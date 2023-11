A Malta il gioco è tra i primi tre settori in crescita

Il gioco d’azzardo è una formidabile forza emergente nelle prospettive di crescita di Malta.

Lo scenario economico maltese ha vissuto una grande trasformazione con l’iGaming che sta emergendo come uno dei tre principali settori che guideranno la crescita di Malta nei prossimi cinque anni.

I risultati approfonditi derivano dal sondaggio annuale sull’attrattiva di EY Malta, una valutazione completa dell’attrattiva di Malta per gli investimenti diretti esteri (IDE) basata sulle risposte di 130 società di IDE che operano sull’isola.

Queste aziende sono state intervistate durante i mesi di luglio e agosto 2023.

Con il 51% degli intervistati che punta all’Europa come mercato principale e il 16% che guarda al Nord America, il sondaggio evidenzia l’ottimismo degli investitori riguardo al futuro di Malta.

Si prevede che nei prossimi cinque anni il turismo e il tempo libero, i giochi e l’intelligenza artificiale costituiranno il triumvirato di settori che stimolerà la crescita di Malta.

Il turismo e il tempo libero continuano a regnare sovrani, registrando un notevole aumento del 7% rispetto all’anno precedente, attestandosi a un impressionante 58%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia del 2019.

Il gioco, un settore in via di sviluppo, segue da vicino con il 49%, indicando il suo potenziale significativo nel plasmare il panorama economico di Malta.

L’intelligenza artificiale è la terza pietra angolare, con un riconoscimento del 45% del suo potenziale contributo alla crescita di Malta.

Allo stesso livello, l’aviazione, i pagamenti e la tecnologia finanziaria si trovano al quarto posto, vantando ciascuno il 32% dell’interesse degli investitori.

Sebbene l’attrattiva di Malta per le imprese straniere abbia mantenuto una valutazione stabile del 59% rispetto all’anno precedente, è ancora in ritardo rispetto ai livelli di picco registrati prima della pandemia.

La politica fiscale societaria di Malta è emersa come la principale caratteristica che attrae le imprese straniere. Gli sviluppi fiscali internazionali sotto forma di riforme dell’OCSE e dell’UE sono stati identificati come il rischio principale per l’attrattiva del paese come giurisdizione.

La seconda preoccupazione più sostanziale è una sfida familiare al settore iGaming di Malta: una carenza di competenze.

Nella terza posizione entrano in gioco le preoccupazioni relative alla reputazione, seguite da considerazioni sulla competitività dei costi e sulle sfide bancarie.

Questi approfondimenti offrono una visione completa dell’attuale panorama imprenditoriale di Malta, modellando le aspettative per la sua crescita economica nei prossimi anni.

I risultati dell’indagine EY riflettono la natura dinamica e in evoluzione del settore del gioco, con il suo potenziale di creare posti di lavoro, attrarre investimenti esteri e contribuire alla prosperità economica di Malta.

L’indagine fa luce sulla fiducia degli investitori e delle imprese nel potenziale di crescita dell’industria dei giochi maltese, che, in combinazione con il turismo, il tempo libero e l’intelligenza artificiale, è pronta a diventare un motore chiave del panorama economico della nazione.

Ciò riafferma lo status di Malta come hub attraente per le aziende che cercano di attingere al vivace settore del gioco e la posiziona sulla mappa globale come una destinazione promettente per le iniziative legate al gioco.

PressGiochi