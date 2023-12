10&Lotto: Vicenza festeggia un colpo da 50mila euro

E’ la città di Vicenza a mettere a segno il colpo piu’ alto dell’ultimo concorso del 10&Lotto dell’11 dicembre, qui infatti si esulta per un ‘nove’ Oro da 50mila euro.

E’ la città di Vicenza a mettere a segno il colpo piu’ alto dell’ultimo concorso del 10&Lotto dell’11 dicembre, qui infatti si esulta per un ‘nove’ Oro da 50mila euro. Seguono i 30mila euro andati a Decimomannu, in provincia di Cagliari, grazie a un ‘otto’ Oro, mentre per Genova il premio da festeggiare è un ‘nove’ da 20mila euro.

Si segnalano tre vincite per il Lazio, la piu’ importante da 15mila euro è per Frosinone, con un ‘cinque’ Doppio Oro, seguono due vincite gemelle per Fiumicino, da 12.500 euro ciascuno, realizzate entrambe con un ‘sei’ Oro.

Esulta anche Palermo con quattro ‘sei’ da 8mila euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 19 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.607 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi