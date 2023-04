10&Lotto: Varese premiata con un ‘nove’ da 40mila euro

Varese sorride dopo l’estrazione del 10&Lotto del 26 aprile, infatti qui si registra la vincita piu’ alta grazie ad un ‘nove’ da 40mila euro, l’importo della giocata è di soli 2 euro. Seguono due vincite per il Piemonte, la piu’ importante si registra a Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, per la cifra di 12.500 euro grazie ad un ‘sei’ Oro, l’altra vincita fa festeggiare Novi Ligure, provincia di Alessandria, con un ‘quattro’ da 9mila euro.

Da segnalare anche le due vincite per Pompei, in provincia di Napoli, con due ‘uno’ Oro da 6.300 euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 32,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.274 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi