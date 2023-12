10&Lotto: Roma premiata con 20mila euro

A seguito dell’ultima estrazione del 10&Lotto del 2 dicembre, Roma conquista il primo posto del podio delle vincite piu’ importanti, infatti la capitale viene premiata con 20mila euro grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro, con una giocata di soli 4 euro.

Segue Casali del Manco, in provincia di Cosenza, dove si festeggia un ‘sei’ Oro da 12.500 euro, per la Lombardia doppia vincita, la piu’ alta a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, con un ‘sei’ da 7mila euro, a questa si aggiungono i 6.500 euro andati a Milano con un ‘tre’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 16,4 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.510 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi